Do Brna přijedou nejlepší studenti a studentky bicích nástrojů ukázat svůj talent

Brno, 25. listopadu 2023 - Festival bicích nástrojů, mezinárodní bienále pořádané Hudební fakultou JAMU, přivede do brněnského Divadla na Orlí od 1. do 3. prosince 2023 nastupující generaci hráčů a hráček na bicí nástroje z předních českých i zahraničních konzervatoří a akademií. Nejlepší studenti a studentky z vybraných škol poté dostanou příležitost ukázat svůj talent na festivalových koncertech. Kromě koncertů festival nabídne taktéž workshopy se zahraničními lektory a lektorkami, prodejní výstavy bicích nástrojů nebo vernisáž výstavy oslavující 40 let výuky bicích nástrojů na JAMU.

Ojedinělá dramaturgie festivalu představuje bicí nástroje jako nezávislý prvek současné hudby a poukazuje, že svět bicích nástrojů nejsou pouze bubny a činely. V různých žánrech se na festivalu propojují tympány a bicí soupravy, marimby, djembe a steel drums, vibrafony, chimes, templeblocky, tam tamy a mnoho dalších.

„Chtěl bych vyzdvihnout dvě věci po dramaturgické stránce. Jednou z nich jsou studentská festivalová vystoupení. Sice nesoutěžní, přesto ale cítím sounáležitost každého jednoho vystupujícího právě k té jeho konzervatorní či akademické třídě a snahu reprezentovat ji i sebe co nejlépe. Druhým momentem jsou workshopy se zahraničními hosty. Díky svým kontaktům oslovuji lektory přímo já a oni k mé radosti ta pozvání vzhledem k renomé festivalu rádi přijímají. Účastníci akce tak tyto respektované perkusionistické osobnosti, které dosud znali třeba jen z internetu, většinou zažijí na vlastní oči poprvé. O pořádnou porci inspirace pro každého je tím postaráno.“ uvádí ředitel festivalu prof. MgA. Martin Opršál.

Letošní sedmý ročník přivítá renomované lektory a lektorky z Francie a Rakouska, Adélaïde Ferrière, Nicolase Martynciowa a Antona Mittermayra, kteří povedou odborné workshopy pro studenty a studentky.

Veřejnost může navštívit tři prodejní výstavy bicích nástrojů, vernisáž výstavy ke 40. výročí zahájení výuky hry na bicí nástroje na JAMU, PerkuSeance mini a MAXI, v rámci kterých si každý může na vlastní kůži vyzkoušet hrát na nejrůznější druhy bicích nástrojů, nebo festivalové koncerty. Koncerty hráčů a hráček konzervatoří se uskuteční v pátek 1. 12. od 16h a v sobotu 2. 12. od 16h. Koncerty studentů a studentek akademií jsou na programu v pátek 1. 12. od 19h a v sobotu 2. 12. od 19h. Vrcholem festivalu bude závěrečný koncert v neděli 3. prosince od 16 hodin v Divadle na Orlí, kde vystoupí Adélaïde Ferrière.

Vstupenky zakoupí veřejnost v předprodejní síti GoOut.

Zdroj: JAMU, foto: Ingimage