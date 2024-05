Poznejte Jurkovičovu vilu s programem pro rodiny

Brno, 14. května 2024 – Rodiny s dětmi mohou zažít Jurkovičovu vilu v Brně jinak! Zájemce čeká pohádkové dobrodružství s úkoly, tvořením a výkladem o historii vily. Program s názvem Tajemství pavučiny připravily lektorky z lužáneckého pracoviště Lata, ve spolupráci se Statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Žabovřesky. Akce se uskuteční 18. května od 15 hodin v Jurkovičově vile a je nutná rezervace na obchod.luzanky.cz.

Šestnáctý ročník Týdne pro rodinu zavede dospělé s dětmi na různá zajímavá místa, kde se budou moct vzdělávat zábavnou formou. Součástí celorepublikového sedmidenního programu bude i seznámení s jednou z nejvýznamnějších secesních památek z přelomu 19. a 20. století v Brně, kterou je Jurkovičova vila. Putování vilou bude zpestřené příběhem o tajemných a možná i trochu legračních bytostech.

„Rodiny s dětmi vezmeme za podivnými tvory, kteří někdy přehazují věci, občas vržou pod prahem, nebo ťukají ve zdech a šelestí v listí, ale bez kterých by vila nebyla tím čím je. Těšte se na nejstaršího obyvatele tohoto krásného domu, samotného Génia Loci, zvaného Locík, a pavučinu jeho příběhů. Cílem je ochránit její křehká vlákna a zároveň najít převzácnou špulku stříbrných nití,” uvedla jedna z organizátorek a vedoucí pracoviště Lata Štěpánka Kerdová.

Příběh zavede návštěvníky třetí květnovou sobotu do Jurkovičovy vily i přilehlé zahrady. Doprovodný program je vhodný pro děti ve věku od 4 do 9 let a je zhruba na 90 minut. Kapacita vily je omezená, proto je nutné přihlášení předem.

„Při přípravě programu jsme se inspirovali životem pana architekta Jurkoviče i lidí, kteří ji obývali poté, co byla prodána. Děti si kromě zážitku odnesou sešit pohádek o jednotlivých bytostech z vily, pracovní listy a vytvoří si vlastní motanici - hračku, která rozvíjí logické myšlení i jemnou motoriku. Program Tajemství pavučiny pořádáme již potřetí. Účastníci programu v minulých letech oceňovali originální příběh, program přizpůsobený dětem i rodičům a zajímavé úkoly,” doplnila Kerdová.

Zdroj a foto: SVČ Lužánky