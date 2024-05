Brněnské divadlo tvoří novou divadelní hru, ale neví o čem

Brno, 30. dubna 2024 - Divadlo FESTE se pouští do unikátního projektu. Svou nově připravovanou divadelní hru o prvovoličích, volbách a volebním právu nechá navrhnout a napsat „všechny”. Do projektu, který bude mít premiéru v průběhu června 2024, se může zapojit prakticky jakákoliv komunita, která čítá dva a více členů. O výsledné formě inscenace se bude rozhodovat demokraticky – pomocí „voleb”.

Nápad vzešel z touhy divadla po angažovanosti, která by měla probíhat, dle jeho filozofie, vícero směry. Právě z tohoto důvodu se kolektiv Divadla FESTE rozhodl svou nejnovější hru nabídnout lidem v demokratickém a transparentním prostoru. Každý se tak může přidat, každý může otevřeně sdělit své nápady, napsat útržky dialogů, či celé scény. O výsledku, stejně tak o jeho procesu, opět budou rozhodovat lidé - a to pomocí hlasování, které proběhne na přelomu května a června.

„Projekt se snaží o opravdovou otevřenost všem nápadům. Snažíme se co nejméně z naší strany zasahovat do „toho všeho”. I ustanovení pravidel tvorby bude primárně na komunitě… Nevíme kam to povede, jestli nebude třeba našeho zásahu, ale to ještě netušíme - je to pro nás úplná novinka, nezmapovaný terén. Lidé mohou navrhovat opravdu cokoliv – od názvu inscenace, přes dílčí scény, dialogy, postavy, ale i prostředí. Hra se tak může odehrávat na divadelních prknech, nebo třeba v počítačové hře. Anebo na dvaceti místech naráz, jen nám to decentně ztíží práci. Těšíme se, co účastníci vymyslí,“ vysvětluje pravděpodobný proces vývoje nové hry principál brněnského Divadla FESTE Jiří Honzírek.

Připojit se k tvůrčímu procesu může jakákoliv komunita, kdy minimálně jeden z jejího členstva má přístup k internetu, a tudíž i ke společnému tvůrčímu prostoru. Tvůrčí prostor je zároveň plně transparentní a nahlédnout do něj může absolutně kdokoliv s platným odkazem. Společný disk, na kterém hra bude vznikat, je však rozdělen do segmentů, které náleží dílčím komunitám a které mohou editovat jen ty komunity, kterým prostor patří. Přiložit mohou komunitní tvůrci textový soubor s dialogy, či celými scénami, obrázky, nebo videa, která by mohla vyprávění obohatit.

Premiéru bude mít vznikající projekt s pracovním názvem „Volím, tedy jsem” v červnu tohoto roku. Neznámo kdy, neznámo kde, neznámo s kým v hlavních rolích – a v autorství „všech”.

Foto: Ingimage