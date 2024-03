Britští Kosheen s podmanivou Sian Evans vystoupí po více než roce opět v Brně

Brno, 17. března 2024 - Po britském a australském turné navštíví britská zpěvačka Sian Evans & Kosheen na podzim znovu Českou republiku. Po odlišném festivalovém vystoupení na Metronome Prague v červnu, zavítá kapela v listopadu do Česka, aby potěšila své početné fanoušky intimnějšími klubovými koncerty a oslavila tak s nimi 25 let své existence na turné pod názvem „Celebrating 25 years of Kosheen“.

Právě tato vystoupení jsou pro fanoušky tou nejlepší příležitostí, jak si užít setkání s kapelou nablízko. Na koncertě v Brně přivítá návštěvníky exkluzivní předskokan/předkapela, kterého si pořadatelé prozatím nechávají jako překvapení. Sian Evans & Kosheen vystoupí v Brně, konkrétně 12. listopadu v Sono Music Clubu od 20 hodin.

Kosheen získali celou řadu ocenění za svou jedinečnou směs breakbeatových rytmů, techna a drum'n'bass, kombinované s tradičnějším písničkářským řemeslem, což je společně s uhrančivým zpěvem Sian opravdu síla, a především poznávací znamení celé kapely. Kosheen zahrají během turné všechny své hity v novém hávu a přestaví se v nejlepších klubech po celé republice. V českých klubech budou mít její fanoušci šanci potkat celou kapelu zblízka, sdílet energii a charisma uhrančivé zpěvačky Sian Evans, které berou dech. Koncerty v první půlce listopadu proběhnou v Praze, Jablonci nad Nisou, Plzni, Pardubicích, Brně a Ostravě.

Kosheen působí na hudební scéně již 25 let a patří mezi významné hráče na elektronické scéně. Jejich hudba v sobě mísí různé žánry. Drum, bass, synth-pop, trip hop, dokonce i rock či techno. Tato hudební performace má na svědomí pět řadových alb, přičemž jejich největší hity pochází především z prvních dvou. Z první alba Resist je Hide U, Catch, Suicide nebo Hungry a Harder, z druhého alba s názvem Kokopelli vzešel singl All in my head. Hlavní zpěvačka a členka kapely Kosheen s výrazným hlasem, Sian Evans, jako by nestárla. Svojí životní energií, nadšením a nevšední charismatickou osobností neustále obohacuje svá vystoupení a její dobrá nálada je nakažlivá.

Foto (via presscode): Alina Harmash