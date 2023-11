Britské duo Seafret zahalí Flédu do podzimní melancholie

Brno, 5. listopadu, 2023 – Seafret. Slovní hříčka spojující kytarový pražec a malé přímořské město, ve kterém dvojice muzikantů Jack Sedman a Harry Draper vyrostla. Z rodného Bridlingtonu prorazilo britské duo do světa a v rámci turné k nové desce Wonderland vystoupí také 13. listopadu na Flédě.

Britské indie-popové duo Seafret tvoří dlouholetí kamarádi Jack Sedman a Harry Draper. Jejich kouzlo spočívá především v autentičnosti. Ve svých písních se nebojí prozkoumávat intenzivní emoce a zážitky, které se dostanou pod kůži. Melancholickou atmosféru dotváří Jackovy jemné vokály a Harryho jednoduché kytarové melodie. Za třináct let existence si vysloužili obdiv milionů posluchačů po celém světě, včetně České republiky. Svou premiéru na Flédě se jim podařilo vyprodat a nyní se po pěti letech vrací, tentokrát i s novými skladbami.

Deska Wonderland (2023) znamenala pro Seafret výstup z komfortní zóny a shodují se, že se jedná o jejich zatím nejlepší počin. Nahrávka vznikala v době, kdy Jack a Harry zakládali své rodiny, bylo to ale zároveň období, kdy museli překonat několik těžkých momentů. „Na albu jsme se snažili najít balanc, takže tam jsou písně o zlomených srdcích, ale taky nějaké povzbuzující,“ zmiňuje Harry pro magazín Front View. Prolínajícím motivem je překonávání těžkých chvil, nové začátky, láska a optimismus. Deska vyšla 14. dubna 2023 a produkci si vzali z velké části na starost sami muzikanti.

Tehdejší začátečník Jack a o něco zkušenější hudebník Harry se poprvé potkali na open-micu v Bridlingtonu v roce 2011. Vystoupení toho druhého je zaujalo natolik, že si hned druhý den domluvili zkoušku a od té doby spolu fungují jako nerozlučná dvojice. V roce 2014 se odstěhovali do Londýna, podepsali smlouvu u světového labelu a začali pracovat na debutu Tell Me It's Real (2016). Druhá deska Most of Us Are Strangers (2020) vznikla v období pandemie v rodném Bridlingtonu za pouhých osm týdnů. Jejich nejznámější singly Oceans a Atlantis mají na Youtube dohromady okolo 180 milionů zhlédnutí. Na kontě mají také několik úspěšných EPs včetně Oceans (2015), Monsters (2019) a Anywhere From Here (2022).

Foto: archiv Fléda