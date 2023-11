Muzeum města Brna chystá i v zimní sezoně pestrý program

Brno, 2. listopadu 2023 – Většina památek a turistických cílů se ukládá k zimnímu spánku. Naproti tomu Muzeum města Brna zůstává otevřené 7 dní v týdnu a láká na nejrůznější akce i v chladných měsících. Přípravy na adventní čas i akce na rok 2024 jsou v plném proudu.

Sotva skončila hlavní sezóna pro většinu tuzemských i zahraničních památek a turistických cílů, Muzeum města Brna už začíná chystat program ve svých objektech i na chladnější měsíce v roce. Překvapením není ani otevírací doba sedm dní v týdnu, kdy i v méně navštěvované pondělky zůstávají přístupné některé z výstav (10.00 - 18.00) a také prohlídkový okruh Kasematy – věznice bez průvodce (9.00 - 18.00). Návštěvníci mohou také denně 9.00 - 18.00 navštívit Špilberkshop na malém nádvoří.

„I vzhledem k letošní rekordní návštěvnosti, kdy Muzeum města Brna navštívilo už téměř 700 000 návštěvníků, chceme dostát naší vizi otevřené a živé instituce, a tak zůstáváme jako jedni z mála otevřeni celoročně a chystáme krásné akce i mimo hlavní sezónu,“ přibližuje ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. K 31. 10. 2023 přišlo do areálu hradu Špilberku 623 566 osob, kdy 115 502 zavítalo na výstavy, expozice nebo prohlídkového okruhy. Do vily Tugendhat a její otevřené zahrady přišlo necelých 100 000 návštěvníků, z toho 49 534 navštívilo některý ze tří prohlídkových okruhů, které vila nabízí.

Za dveřmi je čas vánoční. Na co se můžete během tohoto krásného období těšit v Muzeu města Brna? Na hradě Špilberku je připravený program na každou adventní sobotu, tentokrát s názvem ŠPILBERK ŽIJE! Kouzlem Vánoc. 2. prosince společně s návštěvníky slavnostně rozsvítíme vánoční strom na velkém nádvoří. Vánoční LeSnění 9. prosince, to bude zábavný i poučný program pro malé i velké ve výstavě Lesem, který si pro vás nachystalo Oddělení muzejní pedagogiky. Tu pravou vánoční atmosféru nasajete 16. prosince, kdy bude na hradě Špilberku probíhat vánoční den s bohatým doprovodným programem i občerstvením. Každou adventní sobotu od 2. do 23. prosince budou mít průvodci nachystané také speciální večerní prohlídky proslulých kasemat – Kasematy při svíčkách. Vánoční programy pro malé i velké chystá i vila Tugendhat. Nebude chybět ani tradiční vánoční filmová projekce a také promítání vánoční grafiky.

Už nyní probíhají přípravy tradičních i nových akcí na rok 2024. Hned 10. února se Brňané mohou těšit na druhý ročník ŠPILBERK ŽIJE! Masopustem. Následující měsíc, 28. března - 1. dubna, to bude již tradičně vícedenní akce ŠPILBERK ŽIJE! Velikonocemi a 30. dubna nebude chybět ani ŠPILBERK ŽIJE! Čarodějnicemi, kdy se už třetím rokem na hradě Špilberku rozhoří největší vatra v Brně.

Na začátku září muzeum představilo nový projekt STŘEDY V MUZEU. Vzhledem k úspěšnosti a zájmu veřejnosti chystá muzeum další zajímavé přednášky, komentované prohlídky a jiné aktivity i na rok 2024.