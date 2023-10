Kytarista Milan Bátor album s písněmi Beatles pokřtí ve vile Löw-Beer

Brno, 31. října 2023 - Tématem druhého alba kytaristy Milana Bátora I Beatles jsou legendární The Beatles v instrumentálních úpravách pro sólovou kytaru, které napsal proslulý italský kytarista Mario Gangi. V pondělí 20. listopadu jej pokřtí ve vile Löw-Beer v Brně.

„Zvládnout písně The Beatles na sólovou kytaru byla životní výzva. Tuhle kapelu miluju odmalička. Gangi své úpravy okořenil jazzovou harmonií, ale zachoval respekt k originálu. Jakoby jeho kytara zpívala,“ říká Milan Bátor.

Mario Gangi (1923–2010) je považován za jednoho z nejrespektovanějších kytaristů 20. století. Jako jeden z prvních klasických interpretů se věnoval jazzu, folkloru a nejrůznějším fúzím. Jeho univerzální autorsko-interpretační styl je dodnes inspirativní a svěží a má po celém světě své pokračovatele. Název alba I Beatles je inspirován původním vydáním publikace Maria Gangiho se stejným názvem.

Cesta vedoucí k vzniku nahrávky nebyla jednoduchá. „Nejdřív jsem neměl vůbec tušení, že Gangi nějaké úpravy Beatles napsal. Upozornila mě na ně náhodou jeho dcera Susanna, která dnes už nedostupné noty nafotila a poslala mi je. Okamžitě jsem se do nich zamiloval. Později mi prozradila, že partitury s nadšením autorizovali samotní členové The Beatles,“ uvedl Bátor o genezi svého alba, které navíc vychází přesně v roce stého výročí narození Gangiho.

Bátor na nahrávce ztvárňuje osmnáct písní The Beatles. Nechybí mezi nimi hity jako Hey Jude, Let It Be, Peny Lane a Yesterday. Součástí jsou také málo známé písně Johna Lennona a Paula McCartneyho jako From a Window, které nevyšly na žádné z desek kapely.

Nahrávka I Beatles byla pořízena v Českém rozhlase Ostrava pod vedením mistra zvuku Marka Hoblíka. Originální grafiku a poutavé barevné ilustrace připravil opavský výtvarník Jura Bosák, který se podílel už na Milanově prvním albu s autorskou tvorbou Maria Gangiho (Ragtime, 2020). Fotografie obstaral ostravský umělec Tomáš Rossi.

I Beatles svou vizuální a textovou synergií vytváří ucelený příběh. Každá píseň má svůj originální výtvarný doprovod a erudovaný komentář, který líčí jejich vznik a zajímavosti. Album vychází 29. září na vinylu a streamovacích platformách v distribuci hudebního vydavatelství Supraphon.

Slavnostní uvedení alba proběhne 13. listopadu na koncertě v Českém rozhlase Ostrava, kde nahrávku oficiálně uvede vedoucí programu ostravského rozhlasu Richard Piskala. Následovat budou koncerty v Brně, Opavě a dalších městech. Dalšími kmotry alba jsou přední čeští kytaristé Vladislav Bláha, Ondřej Gillig a proslulý virtuóz Štěpán Rak, který o Milanu Bátorovi uvedl: „Zhostil se nelehkého úkolu s elegancí a uměleckým vkusem. Musím vyzdvihnout jeho hráčskou a uměleckou zkušenost.“

Milan Bátor se narodil v Opavě. Hru na klasickou kytaru vystudoval na Ostravské konzervatoři u profesora Ondřeje Gilliga. Působil v rockových i nadžánrových kapelách a je vyhledávaným kytarovým lektorem a publicistou. V roce 2020 Bátor vydal debutovou desku Works for solo guitar s autorskými skladbami Maria Gangiho. Nahrávka byla představena na koncertě v brněnské Vile Tugendhat a získala pozitivní ohlas posluchačů i hudebních kritiků. Jako uznávaný hudební a divadelní kritik Bátor velkoryse reflektuje hudbu různých žánrů v celostátních i regionálních médiích.

Foto: Tomáš Rossi