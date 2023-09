Sál Břetislava Bakaly projde úpravami a dostane jevištní technologie

Brno, 5. září 2023 - Projektová dokumentace na stavební úpravy v Sále Břetislava Bakaly je hotová, specifikovány jsou také požadavky na jevištní technologie, takže může začít hledání zhotovitele. Výzvu k podání nabídek schválila Rada města Brna.Jedná se o další nezbytný krok pro přesun Divadla Bolka Polívky z budovy na Jakubském náměstí, kterou není možné kvůli významnému statickému narušení využívat, na Žerotínovo náměstí.

„Již dříve jsme avizovali, že musíme Sál Břetislava Bakaly a přiléhající zázemí uzpůsobit tak, aby vyhovovaly normám a akustickým i technickým standardům pro divadelní provoz,“ připomněla primátorka města Brna Markéta Vaňková a uvedla: „Úpravami tak projde současné hygienické zázemí a šatny pro účinkující, rozšíří se jeviště a budou připraveny rozvody pro plánované kavárenské zázemí. Část zakázky, která se týká dodávky a montáže jevištních technologií, jako jsou například opona, rampy pro scénické osvětlení, rozvaděče nebo úprava zatemnění, je realizována formou Design & Build. Znamená to, že město jako zadavatel ve spolupráci s Divadlem Bolka Polívky definovalo požadavky na funkčnost, ale konkrétní řešení volí zhotovitel, a to i s přihlédnutím k tomu, že zčásti bude využito stávající vybavení z Jakubského náměstí.“

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 18. září 2023 do 10.00 hod. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 9 až 10 milionů korun bez DPH. Lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí je 16 týdnů ode dne převzetí staveniště. Hotovo by mělo být na přelomu února a března příštího roku.

Zdroj: TIS MMB