Tommy Cash, Young Fathers, Max Cooper či Ventolin zahrají už za pár dní v Brně

Brno, 25. července 2023 – Třetí ročník festivalu Pop Messe nabídne už tento týden hvězdný line-up složený z téměř padesáti umělců ze všech koutů planety. Mezi hlavní jména patří Young Fathers, Spiritualized, Max Cooper, Hudson Mohawke, Helena Hauff, nebo Ventolin a Gleb. Dvoudenní akce bude probíhat od 28. do 29. července v Brně v prostoru před fotbalovým stadionem Za Lužánkami a v přilehlém Bobycentru. V prodeji jsou jednodenní a dvoudenní vstupenky.

„Přípravy vrcholí a příští týden zahájíme třetí ročník Pop Messe. Mám radost, že se nám daří budovat festival, který propojuje současnou populární hudbu a vytváří akci s komunitním přesahem. Do Brna se sjedou exkluzivní hudební projekty, které jinde v ČR nepotkáte. Na festivalu přivítáme téměř padesát umělců z celého světa, kteří vystoupí na celkem pěti pódiích. Programovou novinkou je diskusní zóna časopisu Respekt, kde se spolu se zajímavými hosty dotkneme zajímavých témat, které rezonují v současné kultuře a společnosti. Ve spolupráci s Moravskou galerií opět chystáme odpočinkovou zónu,“ komentuje dramaturg festivalu Tomáš Kelar.

Už příští víkend si návštěvníci festivalu budou moci poslechnout populární umělce současné zahraniční i tuzemské scény. Pořadatelé pro letošní ročník připravují celkem pět scén, dvě venkovní a tři vnitřní. Vystoupí představitelé různorodých žánrů – od alt-popu přes rap, kytarovou hudbu až po elektroniku.

Spiritualized, anglická space rocková kapela potěší především fanoušky psychedelické a country-rockové hudby, zatímco rapper Tommy Cash předvede svůj audiovizuální kabaret. Do Brna zavítá také propagátor inteligentní taneční hudby (IDM) a ambientu Max Cooper, inovátor elektronické hudby Hudson Mohawke, který jako producent spolupracoval například s Kanye Westem nebo britská IDM legenda Clark. Rapový sound 21. století reprezentují na festivalu intenzivní a temní Young Fathers, kteří letos představili nadupanou show i na Glastonbury. Veselé tóny z šedesátých let v novém kabátě představí projekt hudebníků Panda Bear & Sonic Boom. Prostor dostanou také čeští hudebníci jako Ventolin, Anet X, 58G, Kalle, Sunbrella, Lazer Viking a další.

Z osobních důvodů musela svoji účast na festivalu zrušit irská kapela Lankum. Místo ní vystoupí slovenský raper Gleb, který ve své tvorbě spojuje prvky drum n’ bass, grime a glitch hopu s autentickým přednesem.

Hudební klub Fléda připravuje pro oba festivalové dny celonoční Off Messe afterparty. Návštěvníci, kteří si chtějí užívat hudbu do brzkých ranních hodin, se mohou těšit na hudební produkci, která v klubu potrvá do šesté hodiny ranní.

Díky opětovné spolupráci s Dopravním podnikem města Brna mohou návštěvníci s platnou vstupenkou využít speciální festivalovou jízdenku městské hromadné dopravy za padesát korun na celý víkend. České dráhy poskytnou 30% slevu na vnitrostátní vlakovou dopravu s cílovou a výchozí stanicí Brno. Nákup je nutné provést přes aplikaci Můj vlak. Ubytovací kapacity pro festivalové návštěvníky poskytuje i letos Mendelova univerzita v Brně. Studentské koleje Jana Amose Komenského nabízí cenově příznivé ubytování se spaním v posteli, sprchou a možností snídaně. Přímo na festival bude od kolejí jezdit kyvadlová doprava. Dalšími benefity, které mají držitelé platné festivalové vstupenky, jsou 30% sleva na vstup na koupaliště v Zábrdovicích a 50% sleva na vstup na expozice v brněnském podzemí.

Návštěvníci Pop Messe se mohou každý festivalový den vždy ve 14 a 17 hodin zúčastnit komentované procházky po sportovním areálu Za Lužánkami s historičkou architektury Šárkou Svobodovou a dozvědět se o jeho minulosti. Kapacita je omezená, místo si mohou zájemci rezervovat na goout.cz

Pořadatelé festivalu slibují na Pop Messe pestrý výběr jídla i pití. Nebudou chybět ani vegetariánské a veganské pokrmy. Pivo přiveze pivovar Radegast a experimentální plzeňský Pivovar Proud, na své si přijdou i příznivci naturálních vín. Ve festivalovém areálu bude k dispozici pitná voda zdarma a osvěžení formou hasičských cisteren.

V prodeji jsou jednodenní a dvoudenní vstupenky. Informace o všech výše zmíněných výhodách jsou dostupné na webu popmesse.cz.

Foto: David Ellis