Výstava představí 140 let Ústředního hřbitova v Brně

Brno, 3. července 2023 - Ústřední hřbitov města Brna u Vídeňské ulice byl slavnostně otevřen 3. listopadu 1883 za přítomnosti tehdejšího starosty Gustava Morize Winterhollera. Tehdy se rozkládal na 28 hektarech, dnes je jeho rozloha mnohonásobně větší. K letošnímu 140. výročí připravila Správa hřbitovů města Brna společně s magistrátem několik zajímavých akcí.

„Ústřední hřbitov v Brně je unikátním místem, největším celistvým pohřebištěm v Česku, krásným parkem a také lokalitou s mnoha architektonickými skvosty. Za zmínku rozhodně stojí proslulé krematorium od Ernsta Wiesnera nebo obřadní síň od Bohuslava Fuchse. Ta se dočkala rekonstrukce a opět bude sloužit svému účelu. Letos si připomínáme 140. výročí od založení hřbitova mnoha akcemi, na které vás srdečně zvu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

U příležitosti výročí založení hřbitova naplánovala Správa hřbitovů města Brna ve spolupráci s Muzeem města Brna speciální komentované procházky. Zároveň si bude moci každý návštěvník hřbitova prohlédnout výstavu o jeho historii.

„Venkovní výstava o Ústředním hřbitově města Brna je umístěna poblíž vstupu z ulice Vídeňské. Přístupná veřejnosti bude neomezeně od 29. června do 30. září, a to v rámci otvírací doby od 7 do 19 hodin. Rád bych poděkoval kolegům z Muzea města Brna, kteří nám pomohli s obsahem výstavy. Zároveň připravujeme komentované prohlídky, ty však budou kapacitně omezené. Doporučujeme registrovat se na ně včas. A 4. září také proběhne slavnostní otevření zrekonstruované velké obřadní síně,“ doplnil náměstek primátorky Jaroslav Suchý.

Komentované procházky po areálu Ústředního hřbitova se uskuteční v termínech 26. července, 23. srpna,

4. října a 5. listopadu 2023 (vždy v 17 hodin). Procházky budou kapacitně omezené na 30 osob, rezervaci bude třeba provést prostřednictvím e-mailu na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Cena procházky pro jednu osobu činí 100 Kč. Procházka bude trvat cca 80 minut. Doporučujeme pohodlnou obuv.

Dále se také na podzim plánují komentované prohlídky obřadní síně, konkrétní informace budou známy po letních prázdninách. Na začátku listopadu se uskuteční v obřadní síni koncert k výročí založení hřbitova. Veškeré informace budou postupně zveřejňovány na webu Správy hřbitovů města Brna. Rekonstrukce obřadní síně za 61,5 milionu Kč (bez DPH) probíhala od loňského května do letošních prázdnin.

Zdroj: TIS MMB