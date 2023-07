Divadlo Polárka nabídne v nové sezóně hned šest premiér „na tělo“

Brno, 3. července 2023 – Šest premiér o našem těle a tělesnosti uvede v nové divadelní sezóně s názvem “Na tělo!” brněnské Divadlo Polárka. Téma vychází ze směřování divadla, které chce být nejen průvodcem k dospělosti divadelní, ale divadelními prostředky své diváky provázet i k dospělosti osobní.

Sezónou 2023/2024 se otevírá téma, jak se neztratit ve svém vlastním vesmíru, kterému se chce umělecké vedení Divadla Polárka věnovat následující tři sezóny. Na sezónu Na tělo! tak budou postupně navazovat sezóny Do sebe. a Na světlo…, ve kterých se podíváme i do našeho nitra, abychom pak mohli na světlo vynést to, čím každý z nás může obohatit společnost i celý svět. „S dramaturgyní Alžbětou Michalovou nás oba zajímá osobní rozvoj a respektující výchova, takže jsme se rozhodli naplánovat tématicky tři sezóny s cílem inspirovat diváky, jak se dostat sám k sobě a jak uchopit vlastní jedinečný potenciál.” dodává umělecký šéf Jiří Hajdyla.

V divadelní sezóně 2023/2024 uvede Divadlo Polárka celkem šest premiér. Každá z premiér se k tématu sezóny Na tělo! vztahuje po svém. „Rádi bychom skrze divadelní představení, ale i další doprovodný program, společně s diváky zkoumali sami sebe. A to nepůjde jinak, než otázkami, které míří přímo Na tělo!.” říká dramaturgyně Alžběta Michalová.

V premiéře inscenace pro diváky od sedmi let Babička: Není více dobré stařenky?, která vychází z klasické literární předlohy Boženy Němcové, se bude rozvíjet nejen téma stáří a jeho proměn, ale také otázka provázanosti s našimi vlastními prarodiči. Všichni totiž máme nějakou babičku. V Kiosku, interaktivním pohybovém představení pro diváky od tří let, které vzniká v koprodukci s uměleckým spolkem Ostružina, uděláme krůček z našeho bezpečného pokojíku do pulzujícího světa, vstříc našim snům. Věci, nad kterými se tají dech bude autorská inscenace pro diváky od narození a jejich rodiče o zázraku stvoření. Pro předškoláky, chystáme premiéru Princ & princ podle stejnojmenné knihy dvou nizozemských autorek o svatbě na královském dvoře a o tom, že rozmanitost je skvělá. V inscenaci Smím prosit?! pak pozveme diváky od dvou let ke společnému tanci. Protože, co tělu může prospět víc, než občas si dobře a v dobré společnosti zatančit?! Sezónu na konci června zakončí Poprvé Štěpána Gajdoše pro publikum od třinácti let. Inscenace o prvních sexuálních zážitcích, prvních láskách a prvních odmítnutích, když člověk ještě není na lásku a její fyzické projevy připraven.

Kromě všech zmiňovaných premiér plánuje Polárka celou řadu akcí - sezónu otevře osmý ročník divadelního festivalu pro rodiny s dětmi Polárkový dort, proběhne i druhý ročník oblíbeného festivalu pro nejmenší diváky MimiArt. Řadu dalších akcí a workshopů připravuje během roku Malý vůz Divadla Polárka, skupina divadelních lektorů, která se zaměřuje na interaktivní programy pro dětské diváky. Rozhodně bude z čeho vybírat.