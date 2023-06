Festival Pop Messe spojuje síly s Flédou a Kabinetem Múz

Brno, 19. června 2023 – Pop Messe, jedinečný hudební festival, který svou dramaturgií oslavuje různorodost popové hudby, s radostí oznamuje nové partnerství s prestižními hudebními kluby Fléda a Kabinet Múz. Vzájemná spolupráce má za cíl posilovat lokální klubovou scénu, propojovat fanoušky a společně sdílet nezapomenutelné hudební zážitky.

„Považuji to za zcela přirozené spolupracovat s lokálními a etablovanými partnery jako jsou Fléda a Kabinet Múz. Mám z toho radost a těším se na naše nové synergické propojení a věřím, že do budoucna to posílí jak náš rychle rostoucí festival Pop Messe, tak i přední subjekty brněnské klubové scény, kteří jsou nepostradatelnými články kulturního dění v Brně,“ komentuje novou spolupráci dramaturg festivalu Tomáš Kelar.

Pop Messe, který se za dobu své krátké existence stal jedním z nejvýznamnějších hudebních festivalů v Česku, přichází s novým konceptem, jenž ještě více propojuje festivalové prostředí s místní hudební scénou.

„Spojení s Pop Messe je pro Kabinet MÚZ jasným a logickým krokem. Je nám blízká jak dramaturgie festivalu, tak jeho tvůrčí tým. Spolupráce mezi lokálními kluby a progresivním festivalem nám všem přiláká více návštěvníků a navzájem udržujeme povědomí o živé hudbě v našem krásném městě Brně,“ doplňuje provozovatel Kabinetu Múz Martin Kozumplík.

Pop Messe proběhne poslední červencový víkend 28. a 29. července v okolí stadionu Za Lužánkami a přilehlých prostorách Bobycentra. Pořadatelé pro letošní ročník připravují jednu venkovní a tři vnitřní hudební scény. Dvě ze tří pódií uvnitř Bobycentra ponesou stejnojmenné názvy jako kultovní kluby Fléda a Kabinet múz.

Během festivalu bude Fléda hostit celonoční Off Messe afterparty. Návštěvníci, kteří si chtějí užít hudbu do brzkých ranních hodin, se mohou těšit na hudební produkci do šesti hodin ráno.

„I když to tak při pohledu na program Flédy nemusí vždy vypadat, dramaturgie festivalu Pop Messe je naší srdeční záležitostí. Jsme rádi, že ho tady máme a uděláme vše pro to, aby byl ještě úspěšnější a silnější,” doplňuje manažer Flédy Lukáš Stara. Fléda stejně jako Kabinet Múz patří k ikonám brněnské hudební scény. Oba kluby jsou známé svými skvělými koncerty a atmosférou, která přitahuje fanoušky hudby z celé republiky.

Hudební vydavatelství Kabinet Records, které patří pod Kabinet Múz, má pro fanoušky speciální akci. Při nákupu jakékoliv LP desky získá nakupující slevu 30 % na vstupenku na Pop Messe. Nákup lze provést pouze v hudebním klubu na Sukově 4. Kabinet Records na festival také připravují vlastní stánek s pestrým výběrem hudebních nosičů.

Na třetí ročník Pop Messe zavítají hvězdy jako Tommy Cash, Spiritualized, Clark, Mareux, Gilla Band, Young Fathers, Hudson Mohawke, Max Copper, Lankum, Panda Bear and Sonic Boom, Annet X, Ventolin, Kale, Sunbrella a mnoho dalších. Dvoudenní a jednodenní vstupenky lze koupit na popmesse.cz.