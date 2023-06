Polárka uvede punkový muzikál o holčičce, kterou adoptovala Gorila

Brno, 6. června 2023 – Divadlo Polárka zve na poslední premiéru sezóny 2022/2023, inscenaci Gorila a já, která divákům od šesti let představí holčičku Jonnu. Tu jednoho dne z dětského domova adoptovala Gorila. Jak je to vůbec možné? A může Gorila být dobrou maminkou? Inscenace vznikla podle stejnojmenné předlohy Fridy Nilsson, skandinávské autorky označované za novou Astrid Lindgrenovou.

Příběh malé Jonny, která čeká v dětském domově na ideální maminku a zničehonic je odsouzena k životu na skládce s Gorilou, otevírá řadu témat dotýkajících se jak malých diváků, tak jejich rodičů. Děti mohou z bezpečného odstupu divadelní sedačky sledovat, jak se jejich vrstevnice vyrovnává například s problémy v dětském kolektivu nebo s pocity, že nezvládá plnit něčí představy o tom, jaká by měla být. Někteří z nich si možná také vzpomenou, kdy se naposledy trochu styděli za starosvětsky oblečenou babičku či hlučného strýčka v restauraci. Rodiče se zase mohou hledat v „gorilích“ pokusech být tou nejlepší maminkou. Autorský tým zpracoval příběh malé Jonny a velké Gorily po svém a nechává diváky prožít si příběh o lásce, respektu a také o tom, že ne všechno je takové, jaké se na první pohled zdá.

Poslední premiéru sezóny v Divadle Polárka vzala pevně do svých rukou pražská režisérka Lucie Ferenzová spolu s dramaturgyní a autorkou dramatizace Karolinou Ondrovou. Ke spolupráci přizvaly scénografku Janu Hauskrechtovou a hudebnici Markétu Ptáčníkovou. Tento dámský tvůrčí tým zpracoval neobvyklé dobrodružství devítileté holčičky Jonny z dětského domova jako punkový muzikál pro rodiny s mladšími školními dětmi a třídy prvních stupňů základních škol.

Scénografie promění polárkovskou Velkou scénu v ošuntělou skládku, která je snad na první pohled strašidelná a odpudivá, ale postupně se promění v zábavný a možná i útulný domov. Domov totiž není tam, kde je uklizeno, ale tam, kde nás má někdo rád. Diváky inscenací provází živá kapela, v níž soubor Divadla Polárka s divadelními techniky rozezní celý „orchestr“ ze skládky.

A proč by se podle režisérky Lucie Ferenzové diváci měli na představení Gorila a já těšit? „Protože je to podle skvělé knihy, kterou doporučujeme k následné četbě. Protože to bude vtipná a zábavná road movie o složitých, křehkých a niterných věcech. Protože Alfred Texel je v roli Gorily bezprostřední a okouzlující, a protože Anička Čonková vede svou Jonnu od zakřiknuté dívenky v silnou a sebevědomou hrdinku.” Kromě zmíněných herců se v inscenaci představí i Petr Hanák, Štěpánka Romová, Matěj Záhořík, Anička Hřebíčková a duo techniků Jan Laichman a Jáchym Panáček.

Premiéra inscenace Gorila a já se uskuteční v sobotu 10. června 2023 na Velké scéně Divadla Polárka. A než se vrhnete do prázdninových dobrodružství, čeká vás v Divadle Polárka ještě jedna speciální událost: velkolepý koncert kapely Polaris, kterým se rozloučíme se školním rokem i divadelní sezónou. Koncert proběhne 30. června 2023 na zahradě Divadla Polárka.

