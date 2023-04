Punkeři Public Image Ltd s Johnem Lydonem představí na podzim na Flédě očekávané album

Brno, 18. dubna 2023 – Ikona punku, John Lydon aka Johnny Rotten, vystoupí 17. října na Flédě v čele Public Image Ltd. Fenomenální britská kapela představí v Brně nové album „End of World.“ To vychází po téměř dekádě a uctí památku Lydonovy zesnulé ženy. PiL stáli koncem 70. let u zrodu post-punku, který vládne současné kytarové hudbě. Sám Lydon se proslavil už jako frontman punkových Sex Pistols, kteří se během pár let stali synonymem britské punkové rebélie.

Public Image Ltd. (PiL) vydávají nové album po téměř dekádě. Desku „End of World“ dávala kapela dohromady postupně od roku 2018, kdy oslavila neuvěřitelných 40 let existence velkým turné. Po koncertní pauze se pak skupina vrátila do studia, kde, jak uvádí Lydon "došlo k obrovské explozi tvůrčích nápadů." Výsledkem je třináct hudebně vyzrálých přesto inovativních skladeb, které jsou podle legendárního frontmana tím nejlepším, co PiL vytvořili.

Začátkem roku 2023 PiL vydali úvodní singl Hawaii. Jde o nejosobnější skladbu, kterou kdy Lydon napsal, a navíc ji doprovodil vlastní grafikou. Píseň je milostným dopisem jeho zesnulé ženě Noře, která po více než čtyřech dekádách společného života podlehla Alzheimerově chorobě. „Dělám to proto, abych upozornil na to, jaká muka ta nemoc představuje," vysvětluje Lydon pro deník Guardian vznik skladby a dodává: „Je to také poselství naděje, že láska nakonec zvítězí nad vším.“ Kapela věnuje Noře nové album i související tour. Lydon k tomu dodává: „Nora album milovala, nechtěla by, abychom ho odložili nebo měnili plány."

Základem úspěchu PiL, kteří zásadním způsobem ovlivnili žánr post-punk, je neustálý hudební vývoj. Lydon britskou skupinu v začátcích formoval v kontrastu se svou předchozí kapelou Sex Pistols. Ta se stala v 70. letech ikonou punkového hnutí. S kontroverzními texty, divokými vystoupeními a jedinou deskou „Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols“ získali celosvětovou pozornost. Navzdory krátké kariéře jsou Sex Pistols považováni za jedno z nejdůležitějších hudebních uskupení historie a mají trvalý dopad na módu a kulturu jako celek.

Po rozpadu Sex Pistol koncipoval Lydon PiL jako svébytný „antirock“. Inspiroval se přitom vznikající hip-hopovou a disco kulturou, noisem nebo progresivním rockem. Unikátní zvuk Pil, který spojuje rock, dance, folk, pop a dub, vedl kapelu od debutu „First Issue“ (1978) až po album „That What Is Not“ (1992). Následovala sedmnáct let dlouhá pauza trvající do roku 2009, kdy Lydon PiL obnovil. Kapela poté vydala dvě kritikou uznávaná alba „This is PiL“ (2012) a „What The World Needs Now...“ (2015). Druhá zmíněná nahrávka vyšla svépomocí na labelu „PiL Official“ a dosáhla úspěchu v britských žebříčcích. V roce 2018 PiL oslavili 40. výročí vzniku best-of kolekci a dokumentem „The Public Image Is Rotten.“ Sestava PiL se opakovaně měnila. Současné složení John Lydon, Lu Edmonds, Scott Firth a Bruce Smith představuje to nejstabilnější v historii kapely, která se těší neutuchající oblibě fanoušků.