Rezidence Café Kaprál nabídne opět bohatý program

Brno, 19. března 2023 – České duo post-hudba vydalo v půlce února třetí dlouhohrající desku My všichni tady a teď, na které se songwriter Dominik Zezula s produ...

Brno, 2. února 2023 – Program 22. ročníku festivalu JazzFestBrno, který se uskuteční od 7. března do 19. května, je kompletní. K již dříve zveřejněným hvězdám p...

Brno, 26. ledna 2023 - Simply Clever a Simply the Best. Od 9. do 26. února si v brněnském nákupním centru Olympia dají dostaveníčko ty největší perly z historie...