V Brně oslaví jubilejní 20. ročník Mezinárodního dne průvodců

Brno, 10. února 2023 - Mezinárodní den průvodců sice připadá na 21. února, v Brně jej ale oslavíme o pár dnů dříve o víkendu 18. a 19. února. Oblíbenou akci již po dvacáté připravil TIC BRNO ve spolupráci s Asociací průvodců ČR. Přijďte poděkovat průvodcům a oslavit tento mezinárodní svátek za zvýhodněné ceny.

„Zveme vás na tento jubilejní ročník, který odstartuje v sobotu 18. února v 10.00 na nádvoří Staré radnice. Opět můžete vyrazit objevovat město díky prohlídkám, které se těší velké oblibě Loni naši průvodci provedli 555 návštěvníků, letos máme připraveno 17 různých okruhů,” říká Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO. Samotná akce, kterou založila Světové federace asociací turistických průvodců (World Federation of Tourist Guide Associations), má za cíl kromě zábavy také upozornit na důležitou práci průvodců.

V sobotu a neděli 18. a 19. února je připraveno 17 témat a celkem 23 prohlídek v režii 16 průvodců, z toho 1 v anglickém, 1 v německém a 2 v ukrajinském jazyce. Prohlídky začnou oba dva dny ve stejné časy, a to dopoledne v 10.00 a odpoledne ve 14.00. Letošní výběr prohlídek je věru zajímavý a mnohé z těchto procházek v běžné nabídce TIC BRNO nenajdete.

Vydáme se za Příběhy brněnských věznic či Divadelními tradicemi v Brně, vysvětlíme si Názvy ulic a domovní znamení a objevíme, jak vypadlo Brno před 100 lety. Projdeme si Starou i Novou radnici a dostaneme se i mimo centrum – za Koliště do bývalého Josefova, do Králova Pole, Komína nebo Masarykovy čtvrti. Chybět nebudou ani oblíbené Brněnské morytáty, Kuriozity a vnady města brněnského a pro rodiny s dětmi Brněnské pověsti a zajímavosti. Cizojazyčné prohlídky vás provedou centrem města a představí to nejdůležitější, co byste o Brně měli vědět.

Město si můžete s profesionálními průvodci projít za sympatické vstupné 30 korun. Předprodej vstupenek probíhá od 1. 2. 2023 v IC TO JE BRNO, Panenská 1, v IC pod krokodýlem, Radnická 8 a také online na webu vstupenky.ticbrno.cz.

Zdroj a foto: TIC BRNO