Punkrockoví The Subways se vrací na Flédu s novou energií i albem

Brno, 23. února 2023 – The Subways (UK) hlásí návrat na klubová pódia. Britská kapela zavítá 25. března na brněnskou Flédu v rámci evropského turné k nejnovější desce Uncertain Joys (2023). Ikony punk-rocku nultých let představí svou energickou show a také nový zvuk, který se formoval během klidnějšího období. Kapela se v něm věnovala hlavně sobě, ale také skládání nových skladeb.

The Subways představují dlouho očekáváné album Uncertain Joys (2023) po osmileté pauze. Jak zmiňuje zpěvák punk-rockové kapely Billy v rozhovoru pro The Sound Lab, jedná se o zásadní hudební posun od tradičního basového a kytarového zvuku k experimentování se syntezátory. Skupina se ve dvanácti skladbách věnuje mnoha aktuálním tématům. Řeší třeba roli internetu v dnešní společnosti, rasovou diskriminaci, ale také intimní záležitosti týkající se zpěvákova osobního života.

Kapela začala na nové desce pracovat již před pandemií koronaviru. První nápady textů ale začaly vznikat již dříve, a to během pauzy, kdy se Charlotte a Josh věnovali své rodině a Billy studoval na univerzitě v Cambridge. „(...) protože jsem strávil tolik času čtením a psaním esejí, když jsem si našel čas vzít do ruky kytaru, všechny ty myšlenky, které se mi tak nějak podvědomě nahromadily, se ze mě prostě vysypaly. Takže když jsem v roce 2019 promoval, měl jsem materiál na přibližně dvě alba, který jsem chtěl projít se zbytkem kapely,” přibližuje Billy vznik alba pro server Cambridge Independent.

Uncertain Joys je první deskou, na které se autorsky podílela také nová bubenice Camille Phillips. Ta se poprvé fanouškům představila v roce 2021 v rámci turné k příležitosti 15. výročí debutového alba Young for Eternity. Zakládajícími členy The Subways byli na počátku milénia tehdy náctiletí Billy Lunn (zpěv, kytara), Charlotte Cooper (zpěv, baskytara) a Josh Morgan (bicí). V roce 2020 se Josh rozhodl z osobních důvodů kapelu opustit a na jeho místo nastoupila právě Camille, bývalá členka revivalových The Ramones. Nyní po více než dvaceti letech kapela stále potvrzuje, že se jedná o svérázné performery, kteří dokáží snadno rozproudit své publikum.

Ve svých začátcích hrávala trojice z anglického Welwyn Garden City po lokálních klubech a písně nahrávala v podomácku vytvořeném studiu. Zásadním milníkem, který kapelu zviditelnil, byla příležitost zahrát si na festivalu Glastonbury v roce 2003. Dva roky poté vydali první studiové a vysoce oceňované album Young for Eternity (2005) s úspěšným hitem Rock & Roll Queen. Následovaly nahrávky All or Nothing (2008), Money and Celebrity (2011) a The Subways (2015).