Mise Polaris 5 v Divadle Polárka nabídne cestu do hlubin vesmíru

Brno, 29. ledna 2023 – Divadlo Polárka uvádí jako druhou premiéru sezóny autorskou inscenaci Mise Polaris 5. Diváci se společně s hudební kapelou dostanou do kokpitu vesmírné lodi, ve které se vydají na intergalaktické dobrodružství. To ale není vše. Během toho musí zachránit planetu Zemi. Inscenovaný koncert kapely Polaris v režii Hany Mikoláškové a pod taktovkou Davida Smečky slibuje multimediální podívanou pro diváky od pěti let.

Představte si, že vesmír zpívá. Každá planeta i hvězda vydává svůj zvuk. A možná jde o tajný kód, který máme rozluštit. Režisérka Hana Mikolášková a David Smečka tuto vesmírnou hudbu zaslechli a rozhodli se z ní vytvořit multimediální koncert, během kterého se diváci spolu s herci vydají objevovat vesmírná tajemství. A to nejen ta zářivá, jako trojhvězdu Alfa Centauri, ale i temná, jako je třeba černá díra.

„Hudba spojuje lidi, jejich těla i duše. Vnáší do našich životů energii i harmonii. A teď si představte, že to neplatí jen pro nás, co žijeme na Zemi. Vědci v posledních letech zjistili, že hudba spojuje celý nám známý vesmír. Co se asi stane, když tuhle hudbu sfér zaslechne jedna úplně normální začínající kapela? Dokáže nám tu vesmírnou harmonii zprostředkovat? Nevím, ale určitě se o to chceme v Misi Polaris 5 pokusit,” říká o druhé premiéře sezóny Hana Mikolášková.

Kapela Polaris v Divadle Polárka existuje už přes pět let. Je složená z herců a techniků Divadla Polárka a pod taktovkou principála Davida Smečky doprovází různé divadelní akce. Jejich koncerty jsou vždy jedinečným a neopakovatelným divadelním happeningem. Samo o sobě toto uskupení říká, že tvoří v žánru orbitálního HARD-DISCA. Nyní je to poprvé, co se forma koncertu povýší na samostatný divadelní tvar.

V Misi Polaris 5 se dozvíte mnohé o vesmíru a jeho zákonitostech, ale také něco o lidech, kteří touží vesmír, a to nejen kosmický, ale i hudební, objevovat. Čeká vás průlet vesmírem za zvuků galaxie. Koncert, báseň, optický klam. A právě optickými klamy a světelnými iluzemi se při své tvorbě inspirovali scénografka Kateřina Doleželová a lightdesignér Jakub Kubíček.

Hlavními hvězdami kosmického koncertu budou hudebníci David Smečka, Tomáš Sukup, Jan Laichman, Jáchym Panáček, Alžběta Filipová a Vojtěch Surý. A jako speciální kosmičtí hosté se představí Filipína Cimrová a Vít Malecha. Mise Polaris 5 je v pořadí již čtrnáctou premiérou režisérky Hany Mikoláškové v Divadle Polárka. Duší celého projektu a autorem hudby, kterou v něm uslyšíte je David Smečka.

Zdroj a foto: Divadlo Polárka