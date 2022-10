Benefiční koncert na Melodce podpoří dětské onkologické pacienty

Brno, 18. října 2022 - Už v pátek 21. října rozezní brněnský klub Melodka benefiční koncert na podporu Nadačního fondu dětské onkologie Krtek Brno. Vystoupí jeden z nejvýznamnějších slovenských DJs a producentů současnosti, FVLCRVM i čeští mistři v psychedelic indie-popu, Ghost of You. Parta sehraných sympaťáků, která odehrála velké množství koncertů nejen doma, ale i na mezinárodní scéně, se vrátí do rodného města kvůli pomoci dobré věci.

Jako support se na benefici představí mladá talentovaná kapela On the Roof, která ve své tvorbě mísí prvky indie-popu, jazzu či dokonce math-rocku. Na jejich koncertech tak vzniká jedinečný celek se zajímavou energickou atmosférou, která vtáhne všechny posluchače. Koncert otevře domácí úderka tryo. Tvorba této nejmladší kapely večera představuje něžnou syntézu shoegaze, indie a psychedelie. To vše je mimo jiné zachyceno na jejich loňském debutovém albu s názvem Sustainable gardening.