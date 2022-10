Špilberk ožije sochami Jana Hendrycha

Brno, 30. září 2022 – Při příležitosti nedávného jubilea sochaře Jana Hendrycha se Muzeum města Brna a jeho oddělení Galerie města Brna rozhodlo uspořádat výstavu Jan Hendrych 85, která nebude pouze klasickou interiérovou výstavou, ale bude mít zajímavý přesah až do exteriérů hradu. Venkovní expozici je možno zhlédnout už nyní a vnitřní část výstavy bude veřejnosti otevřena 6. října 2022.

Výstava Jan Hendrych 85 volně navazuje na výstavní projekt, který se v letošním roce uskutečnil v Galerii Klatovy / Klenová pod vedením kurátorů Petra Krátkého z Galerie Klatovy / Klenová a Ilony Víchové z Muzea města Brna. Podobně jako klenovská výstava je i brněnská přehlídka koncipována do dvou částí – tedy na vnitřní a venkovní expozici.

V západním křídle uvnitř hradu jsou umístěna komornější díla, skrze která návštěvník nahlédne do několika tematických celků i časových etap Hendrychovy tvorby: portrétních hlav, figur, kabátů, mostů a bran, které jsou prezentací autorova způsobu myšlení, života a přístupu k tvorbě, která byla mimo jiné ovlivněna nehostinnou dobou normalizace a komunistického režimu. Na venkovních prostranstvích hradu jsou instalována díla v životním a nadživotním měřítku. Jihovýchodní bastion osídluje soubor soch z kovu a smaltu, které Hendrych vytvořil během ostravského sympozia Smalt Art. Protější jihozápadní bastion hostí skupinu betonových figur. Je to právě figura, která tvoří hlavní osu umělcovy tvorby a byla pro něj symbolem lidské mytologie. Setkáním s oběma skupinami soch, smaltovými i betonovými, instalovanými do podnětného dialogu s architekturou hradu i s výhledy na město, divák zakusí, jak citlivě Hendrychova socha reaguje na proměny světelných a atmosférických podmínek a jak silně dokáže ovládnout nejen okolní prostor, ale i emoce, vysvětluje kurátorka výstavy Ilona Víchová. Stejně podmanivý účinek má i sochařský soubor Hendrychova žáka Adama Velíška Armáda, sestavena z šedesáti šesti psích bezhlavých torz, která doslova zaplnila příkop hradu.

Tvorba Jana Hendrycha je v dnešním uspěchaném světe ukazatelem, že nejzásadnější roli v každé lidské aktivitě hraje ryzost požitku. Nic nepředstírá, nekalkuluje a jednoduše pryští z touhy tvořit. Snad tato výstava napomůže nám, mnohdy vyčerpaným a dezorientovaným divákům, nalézt cestu k poznání skutečně trvalých hodnot a inspiruje nás k opravdovosti a hloubce nejen myšlenek, ale i činů, uzavírá ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Celou výstavu doprovází monografie Jana Hendrycha, vydaná v září tohoto roku, s textem kurátorky výstavy Ilony Víchové.

Foto: MUmB