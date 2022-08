Polárkový dort otevře novou divadelní sezónu v Polárce

Brno, 25. srpna 2022 - Polárka se jako každý rok v září otevírá všem divákům, divačkám, dětem, rodičům, prarodičům i ostatním kamarádům. A aby to bylo slavnostní otevření, pořádá Divadlo Polárka v termínu 16. - 18. září Festival Polárkový dort, letos už posedmé! Představí se na něm nejen tvorba Polárky, ale i řada hostujících představení z celé republiky a nově i ze Slovenska. A kromě představení nabízí Polárkový dort i workshopy, koncerty, sprejerskou školu nebo nový účes. Je na co se těšit!

Po školních i divadelních prázdninách se znovu otevírají dveře Divadla Polárka a zvou děti i dospělé na tři dny plné divadla, zážitků, tvoření a hudby. Letošní ročník je již sedmý a protože jsme pozvali slovenské přátele, je poprvé dokonce mezinárodní! K vidění budou představení, která Divadlo Polárka v uplynulé sezóně premiérovalo a diváci teď budou mít možnost vidět jich všech pět pohromadě. Přijedou ale i hostující soubory, které tým Divadla Polárka vybral jako ty, které by chtěl svým divákům představit.

„Letošní Polárkový dort je umíchaný z různorodých představení, jejichž konzumace osvěží mysl, povzbudí fantazii, naplní dětskou radostí a hravostí. Festival připomíná atmosféru letních festivalů a přitom přináší divadelní zážitky, které budou v Divadle Polárka dostupné po celý rok.” vzkazuje nový umělecký šéf divadla Jirka Hajdyla.

„Polárka by ráda byla místem, kde lze objevovat různé divadelní vesmíry a Polárkový dort tomu dává skvělý prostor. Pojďme se společně zastavit, potkat a užít si to, co divadelního, hudebního i tvůrčího Festival přináší. A třeba se i navnadit k prozkoumávání dalších divadelních vesmírů v Polárce během roku!” dodává dramaturgyně nového tvůrčího týmu v Divadle Polárka Alžběta Michalová.

Kromě zážitků divadelních bude Polárkový dort nabízet i mnoho dalšího. Od workshopů a dílen, kterými proslul polárkový Malý vůz, přes mimořádné koncerty hned tří kapel: Polarisu, Bombarďáka a skupiny Hm… V Björnsonově sadu se budete moci nechat ostříhat od kluků z Kabinetu Toma Holiče nebo si společně s lektorem Tadeášem zahrát na sprejera na povolené ploše. Taky si díky spolupráci s Brno tiskne společně sítotiskovou technikou můžeme potisknout trička. A kdo by si chtěl potisknout nejen oděv, ale i sebe, může si vybrat z mnoha motivů tetovaček, které budou během celého festivalu k zakoupení na pokladně pod heslem “Kérky z Polárky”.

Aby byl náš společný víkend příjemným a nemuseli jste domů odbíhat na oběd, bude fungovat nejen divadelní kavárna Polárkafé, ale připraven bude i Piknik box v Björnsonově sadu, přijede Čokoládovna Minach se zmrzlinou a další stánky s bohatou nabídkou jídla i pití.

„Budeme rádi, když diváci nezůstanou jenom na jedno představení, ale dají si společně s námi Polárkový dort úplně celý. Od pátku do neděle nás najdou nejenom v prostorách divadla a Björnsonově sadu, ale i na Zahradě za Polárkou.” říká vedoucí divadla Natálie Pelcová.