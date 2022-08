VIDA! letí prázdninami na křídlech ptáků, balónem, letadlem i raketou

Brno, 2. srpna 2022 – Zábavní vědecký park VIDA! připravil na prázdniny speciální program o létání. „Připoutejte se, letíme do oblak! Užijte si šifrovací hru v expozici, 3D film Na křídlech ptáků, představení s pokusy Aero nebo jedinečné dílničky, kde si vyzkoušíte, co všechno může vzlétnout,“ láká na program Hana Laudátová, tisková mluvčí VIDA! science centra.

VIDA! nabízí přes 180 exponátů, se kterými si mohou návštěvníci hrát a objevovat tak, jak funguje svět kolem nás. Vichřice, horkovzdušný balón, papírové vlaštovky, větrný kolotoč, různé druhy vrtulí, trenažér pilotů stíhaček nebo vodíková raketa – to jsou ukázky exponátů, které tady najdou a které jim přiblíží létání. „Určitě si kupte na pokladně startovací balíček k nové expoziční hře Mise do oblak a pusťte se do luštění hádanek a šifer. Po cestě se seznámíte s dobrodruhy, kteří vyhlásili boj zemské tíži, od bratrů Montgolfiérů až po Elona Muska. Úspěšní řešitelé mise si domů odnesou vlastní letadýlko,“ přiblížil Ondřej Medek, manažer vzdělávacích a doprovodných programů VIDA!

V Divadle vědy čeká na zájemce nové představení s pokusy Aero, kde se diváci dozví, proč je důležitá aerodynamika a s čím vším souvisí. „Zjistíte, proč mohou letadla létat, i když jsou těžší než vzduch, ale také jak správně střílet góly nebo co udrží formuli na dráze. Můžete se těšit na levitující žárovku a další pokusy, díky kterým pochopíte, co je to vztlak. Seznámíte se také s Magnusovým jevem, kterého využívají konstruktéři letadel nebo fotbalisté,“ přiblížili Janet Prokešová a Aleš Pilgr, tvůrci nové science show. Aero uvádí VIDA! třikrát denně každý prázdninový den od 4. července, představení je v ceně vstupenky do expozice.

Všem, kteří touží roztáhnout křídla a vyletět nad mraky, nabízí VIDA! 3D film Na křídlech ptáků. „Díky ultralehkým kamerám připevněným mezi křídla zažijete na vlastní kůži jaké to je sledovat svět z ptačí perspektivy. Stanete se obávaným orlem či sokolem nebo naopak jejich kořistí,“ přiblížila Laudátová. 3D film se promítá v českém dabingu dvakrát denně.

Ať to lítá – to je název prázdninových dílen, ve kterých si děti s rodiči vyzkouší nejrůznější pokusy. Účastníci nechají vzlétnout pírko, čajový sáček nebo papír. Vyrobí si létací stroj z balónku a brčka nebo speciální vrtulku. Dílny s pokusy se konají třikrát denně a stejně jako 3D film jsou v nabídce za příplatek ke vstupnému.

Při příležitosti programu o létání přichází VIDA! s novou částí expozice s větrným tunelem. „Přijďte vyzkoušet letové vlastnosti vlastních výtvorů. Otestujte, jak se mění při použití různých materiálů a tvarů. Jde o jedinečné spojení kreativity a poznání. Fantazii se meze nekladou a budete překvapení, co všechno a za jakých okolností může létat. Věříme, že zvídavé děti ale i jejich rodiče se v nové části expozice zabaví klidně i na hodinu,“ sdělila Lucie Čáslavová, manažerka expozice VIDA!

V letních měsících je ve VIDA! otevřená i venkovní expozice, která mimo jiné nabízí také vodní atrakce, odpočinek na čerstvém vzduchu a výhled na nejkrásnější pavilony brněnského výstaviště. Dvakrát během dne tady diváci uvidí komentovaný start vodní rakety. „Díky principu akce a reakce nepotřebuje žádné speciální palivo, odpálíme ji pouze pomocí vody a stlačeného vzduchu,“ vysvětlila Prokešová.

VIDA! je v červenci a v srpnu otevřená denně, ve všední dny od 9.00 do 18.00, o víkendech a státních svátcích od 10.00 do 18.00. I během letních prázdnin mohou návštěvníci využít nejlevnější odpolední vstupenku za 90 Kč. „Platí každý všední den od 16 do 18 hodin. Hodí se například pro rodiče, kteří k nám můžou vzít děti až po práci nebo po dni stráveném na koupališti,“ upřesnila Laudátová a na závěr dodala: „Letní VIDA! nabízí nevšední zážitky. Stanete se průkopníky aviatiky, piloty letadla, konstruktéry vznášedel nebo dobyvateli vesmíru. Užijte si rozlétané léto ve VIDA!“