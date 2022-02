Michal Mitro představí svá díla v brněnské Galerii G99

Brno, 8. února 2022 – Galerie G99, sídlící v prostorách Domu pánů z Kunštátu, přivítá na začátku února dalšího účastníka rezidenčního programu Brno Artists in Residence. Je jím interdisciplinární umělec a badatel Michal Mitro, který byl do programu vybrán v rámci open callu pro absolventy FaVU, a jeho výstavní projekt nese název Volta – Conditions Are Now Planetary. Výstava bude zahájena vernisáží 8. února od 18 hodin a potrvá do 20. března.

Michal Mitro ve své práci přenáší sociologickou imaginaci do skulpturálních prostředí s elementy zvuku, světla a technologie. Zkoumá vztahy mezi lidským a víc-než-lidským světem a spojitosti mezi umělým a přírodním. Jeho aktuální výstavní projekt v G99 je uměleckým výzkumem vztahu mezi Mumbajskou enklávou Zoroastriánů, farmaceutickým průmyslem a hinduistickým vnímáním krávy jako posvátného zvířete, který vizualizuje prostřednictvím intermediální instalace a rozsáhlé fresky vytvořené pomocí 3D tisku. Mitra konkrétně zaujal moment, kdy podávání protizánětlivé látky Diclofenac indickým kravám způsobilo kompletní vyhynutí lokální populace supů, pro které je tato látka v tělech mrtvých krav smrtelná. Pro komunitu Zoroastriánů to znamená, že „nemohou zemřít“ způsobem, na jaký byli po staletí zvyklí – snědením supy ve Věžích ticha.

U příležitosti konání vernisáže v úterý 8. února bude od 18 do 21 hodin zdarma přístupná i výstava Stále ve hře: Výstava laureátů Ceny EXIT, která se koná v galerii v prvním patře Domu pánů z Kunštátu.

Zdroj a foto: Dům umění města Brna, G99