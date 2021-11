Polívka s Rotterem vydali nové album Zmrzlé úsměvy

Brno, 11. listopadu 2021 - Magické datum 11. 11. 2021 si záměrně zvolili pro představení svého autorského alba Zamrzlé úsměvy dlouholetí přátelé Bolek Polívka a David Rotter. Podobně, jako chápeme příjezd sv. Martina coby předzvěst mrazivé, ale i radostné zimy, je to totiž také s albem samotným. Je humorné, radostné, tu moudré, životem pravdivé, někdy až mrazivé.

Svým poetickým pásmem, sledem textů, písní a melodramat vznášejících se nad realitou našeho světa chtějí jeho autoři připomenout, jak je fantazie hluboká a bezbřehá, jak dokáže člověka povznést a dodat mu sílu a energii do života.

David Rotter zde jako skladatel, hudebník a zpěvák zůstává věrný svému povolání. Avšak Bolka Polívku naleznete na albu v nové poloze, pro mnohé možná nečekané: jako básníka a textaře. CD Zamrzlé úsměvy obsahuje bizarní, absurdní a poetické texty Bolka Polívky a hudbu a písně Davida Rottera, o jejichž podání se také sami oba podělili spolu s několika hosty. Autorskou výjimku tvoří několik písňových textů Cyrila Podolského a píseň „Innocent When You Dream (Jen když sníš)“ Toma Waitse.

„Ve chvílích, kdy se naše svoboda ztenčuje, ve chvílích, kdy nemůžeme hrát v divadlech ani na koncertních podiích, jsme se rozhodli připomenout důležitost radosti, legrace, důležitost fantazie a humoru pro život, pro radost ze života. Byli jsme zvyklí být stále v permanenci a náhle jsme se ocitli v klidu a samotě, odříznuti od svého publika. Každý se s touto atmosférou vyrovnával po svém. My jsme byli vedeni potřebou tvořit. Vytvářeli jsme okénka, jimiž jsme pozorovali svět. A sami jsme byli překvapováni, co všechno nás v této nucené hibernaci napadá. Možná by bez této atmosféry naše poetické pásmo nikdo nevzniklo,“ vyznává se autorská dvojice, která si od nového alba slibuje, že se stane „příjemnou návštěvou Bolka Polívky a Davida Rottera u Vás doma“.

David Rotter už se s Bolkem Polívkou potkal při mnoha projektech, skládal hudbu například k filmu Dědictví aneb Kurvaseneříká nebo k jeho divadelnímu představení Šašek a syn či DNA. Prvními posluchači a současně i shovívavými recenzentkami Zamrzlých úsměvů jsou jejich manželky, novinky jim ale prý vždy pouštěli odděleně, aby první reakce probíhaly v soukromí. „Vždycky mi udělá radost, když vidím, že se to Marcelce líbí, že se pobaví nebo třebas i dojme,“ říká s úsměvem Bolek Polívka a dodává: „Sic uzavřen v dlouhé karanténě, řádil David s kytarou a zpíval ženě.“ A David Rotter shrnul týdny tvorby stručně: „Když se ostatní testovali, Bolek textoval.“