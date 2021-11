Skyline přivezou na Flédu oceňovanou desku Electricity

Brno, 4. listopadu 2021 – Skyline na podiu doslova jiskří energií, proto nepřekvapí, že jejich nejnovější nahrávka nese název Electricity. Vyšla už 21. 8. 2020, posluchači si jí ale díky pandemii naživo v klubu užijí až letos. Na brněnské Flédě představí kapela novou elektrizující show 25. listopadu.

„Je to asi naše nejuvolněnější deska. Možná je to tím, že se nic nehonilo na poslední chvíli a vybíralo se opravdu jen to, co nám přišlo dobré,“ říká o novince frontman Jacob. Kvality desky potvrzuje i další úspěch v anketě Žebřík, kde kapela obdržela třetí místo v kategorii Album roku a obhájila tak cenu za předchozí nahrávku Jungle z roku 2017.

Skyline s kořeny v roce 1997 s novou deskou dospívají a kladou větší důraz na kvalitu zvuku a ještě intenzivnější živý zážitek. Hlasové kombo Jacob-Marka provedou publikum koncertní podobou nových songů od drzého otvíráku In Space přes holčičí alt-popový vál Melt šitý na míru Marce až po vypalovačku Godzilla, kde si sólo střihne pro změnu Jacob.

Nejnovější klip právě k singlu Godzilla vyšel letos na konci léta a režiséru Baru Caisovi se v něm podařilo zachytit cestu Jacobovo naprosto nespoutanou party fantazií. Video předznamenává pozitivní vibe a nekonečnou tancovačku do ranních hodin, na kterou budou návštěvníci ještě dlouho vzpomínat. Venku jsou i další tři klipy, taneční Till The Morning Comes nebo Partners In Crime a lyrics video k Move On.