Divadlo Husa na provázku nabídne prodloužený Brave new weekend

Brno, 6. září 2021 – Od pátku 10. do pondělí 13. září proběhne v různých prostorách Divadla Husa na provázku prodloužený víkend s festivalovou atmosférou a názvem Brave new weekend. Od pátku do pondělí se zájemci o angažované divadlo mohou těšit nejen na dlouho očekávanou premiéru Raději zešílet v divočině nebo další inscenace, které divadelníci na Zelném trhu nazkoušeli v uplynulých měsících, kdy za zavřenými branami divadla hledali možné podoby člověka budoucnosti, ale také na koncerty, dramaturgické úvody, diskuse a dokonce i na tak nečekané formáty, jako jsou vernisáž, divadelní rande nebo výlet.

Brave new weekend 10. září zahájí vernisáž děl výtvarnic provázkovské dvojsezony 2020-2022 a čerstvých držitelek titulu Fotograf roku Lenky Glisníkové a Karolíny Matuškové s názvem The Toxic Flowers of the Universe. Následovat bude lektorský úvod s Alešem Palánem a zejména dlouho očekávaná premiéra inscenace Raději zešílet v divočině, kterou na základě jeho rozhovorů se samotáři a knihy Walden H. D. Thoreaua vytvořili režisérka Anna Davidová a dramaturg Martin Sládeček. Vedle této výjimečné divadelní události divadelníci zvou i na sobotní uvedení open-air inscenace Setkání spiklenců tvůrčího dua Petra Erbese a Borise Jedináka a na pondělní představení inscenace Čerwuiš v režii oceňovaného filmového a divadelního tvůrce Davida Jařaba. Po každém představení bude následovat koncert zdarma.

„Pro všechny, kteří se chtějí zahledět ještě i za horizont jednotlivých inscenací, jsme navíc připravili poutavé lektorské úvody přibližující ústy zajímavých osobností témata, která na jevišti zpracováváme. Zvláště se pak těším na nedělní diskusi o možných podobách člověka budoucnosti s filosofkou Alicí Koubovou, která se svými hosty naši aktuální tvorbu zasadí do širšího myšlenkového rámce” přibližuje umělecký šéf Provázku Martin Sládeček.

Na Zelný trh druhý zářijový víkend zavítají také Buchty: Ivana Veselková a Zuzana Fuksová z podcastu Radia Wave o všem a o ničem si budou na provázkovském dvoře naživo povídat s herečkou Terezou Volánkovou.

Mezi doprovodnými akcemi komunitnějšího charakteru se dále zaskví například Rande s Provázkem nebo společný výlet do Žďárce. Jeho účastníci se podívají do míst, kde žila a tvořila poustevnice a filosofka Anna Pammrová, hrdinka připravované inscenace s Ivanou Hloužkovou v hlavní roli. Kromě toho Brave new weekend nabídne také společnou offline premiéru provázkovských online seriálů Hraj něco! a Volá Blaník.

Program

10. září - pátek

17.30 provázek.studio The Toxic Flowers of the Universe /vernisáž/ Lenka Glisníková & Karolína Matušková

18.00 provázek.studio - Seznamte se s... Alešem Palánem /lektorský úvod/ Jeho oceňované knihy rozhovorů Raději zešílet v divočině a Jako v nebi, jenže jinak prý některým lidem změnily život.

19.00 provázek.sál - Raději zešílet v divočině /premiéra/ utopie z okraje

22.00 provázek.dvůr - Afterparty

11. září - sobota

14.00 provázek.dvůr - Brave new date /rande/ provázkovský deep dating Deset stolů o dvou židlích a přesném počtu nečekaně osobních otázek. Na jedné straně člověk z Provázku a proti němu...? Třeba právě vy.

18.00 provázek.studio - Seznamte se s... Petrem Janečkem /lektorský úvod/

19.00 provázek.dvůr - Setkání spiklenců /nově na repertoáru/ konspirační praxe

21.30 provázek.dvůr - Himalayan Dalai Lama /instrumental electro/

12. září - neděle

10.00-16.00 Žďárec u Tišnova - Svět jiný hledám, nezamžený... /výlet/ po stopách Anny Pammrové Odjezd autobusem v 10.00 od Bohémy. Návrat tamtéž kolem 16.00. Lektorský úvod a oběd v ceně. Rezervace jízdenek na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

17.00 provázek.dvůr - Radio Wave: Buchty /live podcast/

18.30 provázek.dvůr - Povstane z krize Brave new man? /diskuse/ provázek.téma o člověku budoucnosti

Moderuje: Alice Koubová

Hosté:

Marek Orko Vácha (katolický kněz, biolog a lékařský etik)

Anna Kárníková (Hnutí DUHA)

Sára Polak (Paralelní Polis)

20.00 provázek.sklep - Volá Blaník & Hraj něco! /promítání/ premiéra provázkovských online seriálů

21.00 provázek.dvůr - Tingltangl /Semafor now/

13. září - pondělí

18.00 provázek.studio - Seznamte se s... Yvonnou Fričovou /lektorský úvod/

19.00 provázek.sál - Čerwuiš /nově na repertoáru/ dva světy jedné země

21.00 provázek.dvůr - Vilém Spilka Quartet /experimental jazz/ Písně Honzy Nedvěda v podání špičkových jazzmanů

