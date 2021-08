Den architektury v Brně zamíří na velodrom, výstaviště, do kaple i na sídliště

Brno, 13. srpna 2021 – Den architektury nabídne na začátku října četné pohledy na minulost i současnost Brna a jeho architektury, urbanistických celků i dopravních sítí. Zájemci se tak za podívají mimo jiné na minulost i současnost sídlišť Lesná a Juliánov, vydají se po stopách moderní architektury Žabovřesk, zamyslí se nad brněnským vizuálním smogem i významem brněnské přehrady přímo z paluby lodi.

V rámci akce Hurá dovnitř! se otevře například jedinečná možnost navštívit utajený architektonický klenot – kapli v Paláci šlechtičen, i legendární brněnský velodrom, jednu z nejstarší cyklistických drah v Evropě.

Festival Den architektury opět láká od 1. do 7. října na bohatý a zdarma přístupný program několika set akcí v osmi desítkách měst po celé republice i na Slovensku, který zve na výpravy za architekturou známou i neznámou, pěšky, na kole, vlakem či lodí, a to s odborným výkladem. Zaměří se jak na architekturu současnou, tak architekturu 20. století, a na některých místech zamíří i hlouběji do historie. Během festivalu se také pod názvem Hurá dovnitř! otevřou veřejnosti i desítky běžně nepřístupných budov.

„Naším cílem je propagace architektury a představování konkrétních staveb či jejich autorů v širších souvislostech. V letošním roce poukazujeme na propojování měst a obcí, nejen s ohledem na dopravní propojení, ale i na pěší cesty mezi obcemi, stezky krajinou a podobně,“ vysvětluje zakladatelka a ředitelka Dne architektury, Marcela Steinbachová. Festivalový program pravidelně představuje významné osobnosti světa architektury. V říjnu po celé republice připomene například zakladatele moderní architektury u nás – architekta Jana Kotěru, od jehož narození letos uplyne 150 let.

Program brněnské části Dne architektury bude například sledovat fascinující příběh fenomenálního architekta a konstruktéra, spolupracovníka Franka Lloyd Wrighta a brněnského rodáka, Jaroslava J. Polívky. Festival zavede zájemce také do meziválečné vilové kolonie Černá pole nebo se bude věnovat znovu aktuální otázce brownfieldu u řeky a plánovanému přesunu nádraží. Fanoušci architektury se budou moci vydat dále po stopách brněnských židovských architektů nebo se toulat po zákoutích Masarykovy čtvrti. Otevřou se jim dveře Domu umění, který slaví 110let, podívají se na Zvonařku s u nás výjimečnou transformací poválečné architektury a navštíví vzorové domy na Výstavišti, postavené předními českými architekty v roce 1928 pro Výstavu soudobé kultury. Zaujme jistě i možnost seznámit se s památkovou obnovou zahrady vily Tugendhat a navštívit i další brněnské prvorepublikové zahrady. Den architektury i v Brně myslí na nejmenší, a v programu nabídne i workshopy určené dětem.

Paralelně se Dnem architektury probíhá letos podesáté i jeho sesterský festival Film a architektura. Jubilejní ročník s podtitulem “Spojení” poukáže na důležitou roli architektury při propojování lidí, míst a kultur, a představí výběr těch nejzajímavějších filmů mezinárodní produkce se zaměřením na kvalitní architekturu nebo architektonické přístupy nejen ke společenským problémům. Ve dnech 30. 9. – 4. 10. nabídne v prostorách Kina Scala, Kina Art a Fakulty architektury VUT sedm snímků.

Uměleckou cestu do sakrálního díla uznávaného švýcarského architekta s názvem Mario Botta: The Space Beyond uvede architekt Marek Štěpán. Body-buildings je vizuálně poutavým propojením tance, architektury a filmu v unikátních architektonických lokacích v Portugalsku, Villa Empain přinese vhled do organické vize unikátního bruselského art deco projektu barona Empaina. Where to with History prezentuje modernistickou revitalizaci Drážďan, která může nabízet řadu podob, ale také interpretací dějin města. The New Bauhaus nabídne vhled do cesty Lászla Moholy-Nagye za oceán s cílem otevřít uměleckou školu v Chicagu navazující na idey evropského Bauhausu. L’esprit Le Corbusier přibližuje tři hlavní urbanistická díla Le Corbusiera – architektonický celek ve Firminy, letní dům Cabanon de Roquebrune a známou bytovou jednotku Cité Radieuse v Marseille. Kiruna – překrásný nový svět mapuje osud švédského města, které kvůli masivní těžké rudy musí přesunout část svého území.

Spolek Kruh, zakladatel festivalu Den architektury, čerpá z dvou desítek let zkušeností v oboru a z dlouhodobé spolupráce s architekty, spolky a institucemi ve všech regionech. Vznikla tak síť, do níž se v průběhu deseti let zapojilo na 180 měst na území České republiky i na Slovensku. Navzdory pandemii se v loňském roce uskutečnilo takřka 400 akcí po celé ČR i na Slovensku, na které zavítalo na 23 000 návštěvníků.

Public relations Letem světem Moravským muzeem Pavilon Anthropos v Pisárkách, Dietrichsteinský palác na Zelném trhu, Památník Leoše Janáčka na Smetanově ulici, zoologický depozitář na zámku v Budišově či Starý zámek v Jevišovicích, to vše je Moravské zemské muzeum, kde je stále k vidění spousta zajímavostí. Celý článek...