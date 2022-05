Třinácté komnaty brněnských budov zpřístupní festival Open House Brno

Brno, 16. května 2022 – Zákulisí tří ikonických brněnských hotelů, prohlídka překvapivých kvalit socialistického sídliště ve srovnání s tím současným nebo tři pohledy, jak se architektura potkává s hudebním uměním. To je jen krátký výčet prohlídek, které o posledním květnovém víkendu nabídne architektonický festival Open House Brno. Historické i zcela současné stavby budou zájemci obdivovat v sobotu 28. a neděli 29. května 2022 na více než sedmi desítkách míst v Brně. Organizátoři lákají hlavně na místa, kam se veřejnost běžně nedostane.

„Hlavní myšlenkou našeho festivalu je nabídnout lidem možnost, aby si prohlédli město z netušených perspektiv či vstoupili na místa, kam je to jindy nemožné. Chceme ukázat Brno v celé jeho kráse i propojenosti, a přivést lidi k místům, projektům a nápadům, které naše město definují dnes a jsou odkazem i do budoucnosti. Letos budou moct návštěvníci Open House Brno zavítat například do nově zrekonstruované brněnské budovy Českého rozhlasu, který za svou rekonstrukci nedávno získal prestižní ocenění,“ zve na festival jeho kreativní ředitelka Lucie Pešl Šilerová ze spolku Kultura & Management.

Zájemci se mohou těšit například na vybrané zajímavé stavby areálu brněnského výstaviště, včetně funkcionalistické vyhlídkové věže pavilonu G, zámečku průmyslníka Bauera či kdysi oblíbeného divadla Julia Fučíka, dnes Divadlo na výstavišti. Ve spolupráci s TIC Brno, které je generálním partnerem festivalu, se lidem otevře slavný Bílý dům i s aktuálně nepřístupným sálem. Zájemci se také mohou vydat na prohlídku hotelu Marriott, centra Clubco v novém areálu Vlněny či si prohlédnout moderní styl ubytování Domeq, které otevře další z partnerů Open House Brno, společnost CTP.

Speciálním tématem letošního ročníku je „Stará a nová“, srovnání i kontrast socialistického realismu, nebo brutalistní architektury a současných novodobých staveb. Místa, kam není bohužel možné se dostat ani v malých skupinkách, představí sedmikilometrová cykloprohlídka, nebo alespoň internetové videoprohlídky. Premiéru bude mít mimo jiné videoprohlídka Ústavního soudu v Brně.

Osobně si projít „starým a novým“ budou moci lidé při prohlídce nemocničního areálu u sv. Anny v Pekařské ulici, která přiblíží i bohatou historii místa. Na „starém pólu“ areálu se nachází například Hansenova budova z roku 1868 s dodnes zachovanými původními litinovými sloupy z nedalekého Adamova. „Nový pól“ reprezentují moderní budovy z let 2010–2014, kdy se v suterénu mohou lidé podívat na dokonale odstíněné Faradayovy klece pro výzkum extrémně jemných elektromagnetických signálů lidského těla. Poté budou mít možnost prohlédnout si Brno ze střešních teras.

„Výškovou třešinkou na dortu by měl být výhled z 24. patra jedné ze tří rekonstruovaných výškových budov Šumavská Tower na prahu Žabovřesk,“ naznačuje Pešl Šilerová.

Celý festival je neziskový, vstup na všechny akce je zcela zdarma, organizaci každoročně zajišťují dobrovolníci. „Budeme rádi, když se přihlásí i noví zájemci, ochotní pomoci s letošním ročníkem,“ nabádá veřejnost Pešl Šilerová. Zájemci se mohou ozvat na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Děti i jejich rodiče potěší organizátoři i speciálními prohlídkami ve večerních hodinách: pro fanoušky technické architektury se chystá demonstrace posunu na železnici v areálu Parkové dráhy (18:00 a 18:30). Noční prohlídka proběhne v areálu vily Löw Beer. V programu „Užijte si vilu netradičně!“ poznají fanoušci reprezentativní prostory i jinak nepřístupná zákoutí jen s baterkami v ruce. Přichystané jsou dvě verze speciální komentované prohlídky: pro rodiny s dětmi a odvážné dospělé. Kdo nebude míst svou baterku, tomu ji na místě zapůjčí.

Festival nabídne i tradiční workshopy pod vedením Jany Kaštánkové, tentokrát budou zaměřené na recyklaci a industriální architekturu.

Festival spadá pod Open House Worldwide, což je síť více než padesáti metropolí celého světa, pořádajících festivaly architektury pro veřejnost. Pořádané festivaly každoročně oslovují více než dva miliony lidí po celém světě. Brno je součástí této sítě od roku 2018.

Foto: archív organizátorů