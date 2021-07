Festival Pop Messe láká na tuzemské i zahraniční hvězdy

Brno, 15. července 2021 – Už příští týden se otevřou brány nového brněnského festivalu Pop Messe, jenž ve svém urbexovém areálu, stadionu za Lužánkami, přivítá výrazné hudební osobnosti z Česka i zahraničí. Již kompletně zveřejněný program obsahuje přes třicet jmen, mezi která patří například Modeselektor, Tommy Cash, HVOB, Ca$hanova Bulhar, Or:La, Weval, Ventolin, Aisha Devi, Buty, Dorian Concept, Fvck Kvlt, Dva, Zrní a mnoho jiných.

Premiérový ročník proběhne od 23. do 24. července. Cena lístku v předprodeji, který končí 22. 7. o půlnoci, je 1050 Kč, na místě budou vstupenky v prodeji za 1400 Kč. Vstupenky zakoupené na původní termín festivalu zůstávají v platnosti.

„Vynaložili jsme opravdu velké úsilí, abychom do Brna dostali co nejvíce interpretů z původního line-upu pro loňský ročník. Situace nebyla a stále není jednoduchá, ale máme upřímnou radost z doposud odvedené práce a také z toho, kolik úžasných umělců z domova i ze zahraničí se nakonec na premiérovém ročníku Pop Messe sejde. Těší nás, že se společně dostáváme z pandemie koronaviru a věříme, že Pop Messe 2022 už bude v plné parádě co do velikosti i programu,“ komentuje situaci dramaturg festivalu Tomáš Kelar.

Nově oznamuje festival změny v programu. Francouzské taneční trio Acid Arab nakonec z rodinných důvodů do Brna nedorazí a z osobních důvodů musela svoji účast odříct i kapela Midi Lidi. Festival Pop Messe však jako náhradu přidal do svého programu hned tři nové umělce. Do moravské metropole dorazí HVOB, oblíbené elektronické duo z Vídně známé hudebním minimalismem a hypnotickými vokály. Další novinkou je švýcarská zpěvačka a producentka Aisha Devi proslulá progresivním electro popem, futuristickými zvuky dálného východu i současným industriálním technem. Ze Slovenska přijede spřátelená kapela amerických Algiers – 52 Hertz Whale, která neskrývá inspiraci kytarovkami z devadesátých let i otevřenou melancholií.

„Turbulentní doba přináší turbulentní změny. Na jedné straně nás moc mrzí, že Acid Arab a Midi Lidi museli svá vystoupení na festivalu nečekaně odříct. Na straně druhé jsme potěšeni, že na Pop Messe přivítáme HVOB, Aishu Devi a 52 Whale Hertz. Všechno jsou to jména, která rezonují na současné hudební scéně a věříme, že publikum bude spokojené,” reaguje na programové změny Kelar.

Progresivní přehlídka populární hudby přiveze letos do Brna také německé elektronické duo Modeselektor či estonského rapera a konceptuálního umělce Tommyho Cashe. Pop Messe nabídne emocemi nabitý djský set Italky Eleny Colombi, při hudbě na pomezí jazzu, funku a hip hopu si návštěvníci zatančí s rakouským klavíristou, producentem a skladatelem vystupujícím pod uměleckým jménem Dorian Concept, nizozemské duo Weval rozproudí festivalovou energii potemnělou elektronikou a díky polské elektronické dvojici Wczasy se fanoušci přenesou zpátky do let osmdesátých.

Z české hudební scény obohatí premiérový ročník legendární kapela Buty, seriózní elektro sólista Ventolin, hračičkové a indiáni nezávislé elektroniky Dva nebo stálice české alternativy, skupina Zrní. Rapovou a elektronickou scénu Česka a Slovenska v programu reprezentuje například výrazný rapper osobitých témat Ca$hanova Bulhar, elektronický producent Fvlcrvm, zadumaná Post-hudba či techno pohádkářka Nina Pixel. Kompletní line-up tak obsahuje více než třicet jmen.

Akce proběhne v omezené kapacitě a v souladu s epidemiologickými a hygienickými nařízeními. Festival tento rok bohužel nenabídne stanové městečko a doporučuje mimobrněnským návštěvníkům, aby využili bohatou nabídku ubytovacích možností, které Brno nabízí.