Brno, Mikulov, Slavkov. Divadla Bolka Polívky bude mít tři letní scény

Brno, 15. června 2021 – Léto bude patřit divadlu. Konečně! A Divadlo Bolka Polívky nabídne jako obvykle vlastní i hostující inscenace a koncerty v rámci svých tradičních Letních scén: v nově zrekonstruovaném amfiteátru na Kraví hoře v Brně, v amfiteátru v Mikulově a na zámeckém nádvoří ve Slavkově u Brna.

„Kvůli omezujícím protiepidemickým opatřením byla situace i na jaře velmi složitá a dlouho nebylo jasné ani to, zda se vůbec alespoň venkovní akce budou moci konat. S příznivci našeho divadla jsme se snažili zůstat v kontaktu online – pořádali jsme online vysílání na divadelním Instagramu a také jsme pokračovali ve vydávání divácky oblíbeného podcastu Příští zastávka: Divadlo Bolka Polívky. Znovuotevření divadel jsme uvítali s nadšením, neboť živé publikum nelze ničím nahradit. Věřím, že velmi pečlivý dramaturgický výběr pro Letní scénu diváky naláká zpět do hledišť. V Brně, Mikulově i Slavkově si budou mít opravdu z čeho vybírat, chybět nebudou ani premiéry a novinky. Moc mne těší, že návrat na jeviště oslavíme ve společnosti nejen Bolka, Anny a Vladimíra Polívkových, ale např. Ivany Chýlkové, Boba Klepla, Barbory Hrzánové, Pavla Zedníčka, Chantal Poullain, Martina Hofmanna, Veroniky Žilkové, Ivana Trojana, Ivy Janžurové, Pavla Lišky a mnoha dalších hereckých osobností, “ slibuje ředitelka Divadla Bolka Polívky Kateřina Komárková.



Nejbohatší program nabídne DBP divákům na Letní scéně v Brně od 12. do 25. června a od 17. července do 17. srpna. Z vlastního repertoáru uvede divadlo autorské inscenace Bolka Polívky, např. DNA nebo Šašek a syn, i další vlastní inscenace, např. Šest tanečních hodin v šesti týdnech s Chantal Poullain a Martinem Krausem, Srnky – příběh outsiderů s kuriozními osudy s Josefem Poláškem nebo Pozemšťana Pavola Seriše – fyzický stand-up a komediální pantomimu o tom, jak se chováme a jací jsme.

Diváci se dočkají premiéry inscenace S láskou Mary, která vznikla v koprodukci s divadelní společností StageArtCZ a v níž vystoupí Veronika Žilková, Eva Novotná nebo Gabriela Štefanová, Hana Halberstadt aj.

Hostující inscenace přivezou mimo jiné divadlo Studio DVA, Divadlo Kalich, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Komediograf nebo Divadlo Na Jezerce. Za pozornost stojí také brněnské premiéry komedie Pusťte mě ven!!! s Ivou Janžurovou a Sabinou Remundovou, adaptace slavného filmu Lásky jedné plavovlásky s Magdalenou Tkačíkovou a Norbertem Lichým, inscenace Zlatá pláž cenami ověnčeného Divadla Na zábradlí s Janou Plodkovou, Petrem Čtvrtníčkem či Jiřím Vyorálkem a hořké komedie v režii Ondřeje Sokola Tři grácie z umakartu se Zlatou Adamovskou, Ilonou Svobodovou a Anežkou Rusevovou.

Simona Stašová a Ladislav Frej v Brně poprvé představí inscenaci Agentury Harlekýn Na zlatém jezeře – pamětníci si jistě vzpomenou na filmovou podobu této hry o stárnoucím manželském páru. Novinkami jsou také francouzská komedie Milionový údržbář s Veronikou Freimannovou a Petrem Nárožným či brilantní situační komedie Benátky pod sněhem v hlavních rolích s Veronikou Arichtevou nebo Barborou Jánovou, Mirou Noskem, Lucií Štěpánkovou a Filipem Cílem.



V programu na Kraví hoře nebudou chybět ani osvědčené evergreeny, jakými jsou například Charleyho teta Divadla Na Jezerce s Petrem Vackem, Miluší Šplechtovou a Janem Hrušínským, komediální one man show Bohumila Klepla Vysavač nebo stand-up comedy Ondřeje Sokola Celebrity. Divadelní program doplní koncerty zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové, charismatické šansoniérky Szidi Tobias či moravského dua Hany a Petra Ulrychových.



Největšími lákadly programu Letní scény v Mikulově, od 29. června do 5. července, jsou bezpochyby představení Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho s Bolkem Polívkou v hlavní roli, slavná Gogolova satira Revizor pražského Studia DVA v režii Evy Holubové, ve které vystoupí mj. Kryštof Hádek, Bob Klepl, Zuzana Kronerová a Sabina Remundová, i legendární inscenace Hrdý Budžes s Barborou Hrzánovou a Ucpanej systém Dejvického divadla s Ivanem Trojanem. Divadlo Kalich přiveze komedii, která baví celou Paříž Pro tebe cokoliv s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem. Divadelní zážitek obohatí koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers.



Na nádvoří slavkovského zámku nabídne Divadlo Bolka Polívky od 12. do 15. července vlastní úspěšné inscenace Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho a DNA, hostovat zde bude pražské divadlo Studio DVA s komedií Duety o zvláštnosti vztahů a věčném hledání štěstí, ve které hrají Monika Absolonová a Filip Blažek. Program zakončí bravurní komedie o hledání vlastní identity Shirley Valentine se Simonou Stašovou.



Kompletní program a on-line předprodej vstupenek je dostupný na webu letniscena.divadlobolkapolivky.cz. Vstupenky lze zakoupit také na pokladně Divadla Bolka Polívky na Jakubském náměstí v Brně. Konání letních představení bude v souladu s aktuálními hygienickými pravidly.

Foto: Monika Chupeková