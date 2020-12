Divadlo Bolka Polívky nezahálí ani v době koronaviru, program má online

Brno, 2. prosince 2020 - Ačkoli divadla zůstávají kvůli protiepidemickým opatřením stále uzavřena, Divadlo Bolka Polívky stále hledá nové cesty, jak se spojit se svými diváky navzdory nepříznivé situaci. Jeho spolupracovníci se rovněž snaží pomáhat v boji proti šíření epidemie, a tak se tým uvaděček stal součástí Call centra pro trasování při Krajské hygienické stanici Brno. Dobrovolně pomáhají s dohledáváním těch, kteří přišli do styku s covid-19 pozitivním člověkem.

Každou sobotu večer na Instagramu probíhá živé vysílání s některou z osobností spjatých s Divadlem Bolka Polívky. Středy pak patří dětem, na divadelním YouTube kanálu se pro ně až do Vánoc budou pravidelně objevovat zábavné akrobatické výzvy, jejichž součástí je soutěž o volné vstupenky do divadla. Do zákulisí diváky zvou hned dva formáty podcastů, Příští zastávka: Divadlo Bolka Polívky a MALÉhRY ke kafi. Do virtuálního prostoru prozatím míří také oblíbený komediální „občasník“ Re:kabaret. Jeho letošní vydání Re:kabaret Re:start, jehož speciálním hostem bude Anna Polívková, které bude uvedeno v premiéře 17. prosince online.

Změna vedení divadla

Po vzájemné dohodě dochází v Divadle Bolka Polívky ke změně na ředitelské pozici. Ondřej Chalupský, který divadlo vedl od roku 2013, se bude věnovat projektovému managementu. Novou ředitelkou se od ledna 2021 stává Kateřina Komárková, která v DBP dosud zastávala funkci tajemnice. Do Divadla Bolka Polívky nastoupila v roce 2015 po předchozí sedmileté spolupráci s Bolkem Polívkou na divácky oblíbených Manéžích.

„Lednem tedy začínáme třináctý rok naší spolupráce a pevně věřím, že navzdory současné výjimečné situaci to bude rok úspěšný a umělecky přínosný. Pro další období plánujeme realizaci autorských her nejen pana Polívky, ale i současných mladých autorů a hodláme rozvíjet platformu tzv. exkluzivní stagiona, která divákům nejen Jihomoravského kraje nabízí výjimečná představení předních českých a slovenských činoherních souborů. Pokračovat budeme v konání happeningů, festivalů, letních scén a také se chceme zaměřit na systematické rozvíjení práce s dětmi, neboť právě z nich vyrostou naši budoucí diváci,“ shrnula plány Kateřina Komárková a dodala: „Převzít vedení Divadla Bolka Polívky je v jakékoliv době výzvou, kterou přijímám s pokorou a optimismem. Těším se, až se divadlo po pandemii opět zaplní lidskou energií, hereckou i diváckou, až opět uslyším šum ve foyer, šelest opony a potlesk. Až uvidím šťastné tváře diváků, kteří díky nám pro jeden večer zapomínají na všední starosti.“

Re:kabaret online

Rekvalifikace, resuscitace, předsevzetí, návrat ke kořenům či zpátky na stromy. To jsou některá z témat skečů letošního vydání Re:kabaretu Divadla Bolka Polívky, který letos nese podtitul Re:start. Dramaturgicky a režijně ho opět připravují Hana Mikolášková a Matěj Randár, kteří se podíleli již na prvním vydání s názvem Re:kabaret Re:vue. Speciálním hostem Re:kabaretu se stane herečka Anna Polívková. „Hrát o životních změnách je nabíledni. Situace kolem pandemie přímo vybízí k narušení rutiny a vykročení novým směrem,“ řekl za dramaturgicko-režijní tandem Matěj Randár.

„Naděje, že se divadla znovu otevřou a že se podle programu uskuteční řádná premiéra v adventním čase, sice ještě žije, ale pro jistotu jsou všichni připraveni i na náhradní řešení. Re:kabaret Re:start budeme 17. prosince, v den plánované premiéry, vysílat přes náš divadelní Facebook a YouTube. Online verze bude mít šedesát minut a její reprízu bychom chtěli zopakovat i na Silvestra. Pevně ale věříme, že k plné devadesátiminutové podobě představení budeme moci diváky pozvat do divadla nejpozději příští rok, kdy ji plánujeme uvést ke Dnu klaunů 1. dubna,“ uvedl projektový manažer Divadla Bolka Polívky Ondřej Chalupský.

Živá vysílání na Instagramu

Sobotní večery patří živým vysíláním na Instagramu, při nichž se vždy některá z osobností Divadla Bolka Polívky spojuje s příznivci divadla a odpovídá na dotazy diváků nebo vypráví zajímavosti ze zkoušení i ze života. U živých vysílání se doposud vystřídali Vladimír Polívka, Šárka Vaculíková, Radim Fiala a Chantal Poullain. Během prosince se zapojí se také Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, Anna Polívková a další osobnosti spojené s Divadlem Bolka Polívky.

Akrobatická YouTube Challenge pro děti

V online programu divadle si na své přijdou i nejmladší diváci, kteří se do něj dokonce mohou aktivně zapojit. Herci Divadla Polívky tvoří pro děti každý týden video, kde jim představí akrobatickou výzvu na bázi nonverbálního divadla a pantomimy. Na začátku každého dílu předvedou celou výzvu, poté ukáží, jak ji bezpečně provést, a vyzvou děti k pořízení fotky, kterou je možné poslat do soutěže o vstupenky. Na závěr každé výzvy bude vylosován výherce z předchozího dílu.

Podcasty

Poslechnout si divadelní podcasty Příští zastávka: Divadlo Bolka Polívky a MALÉhRY KE KAFI je možné na Spotify, Apple podcasts, Youradio Talk nebo na YouTube kanálu divadla. První z podcastů je vždy věnován některému ze zajímavých hostů spjatých s působením v Divadle Bolka Polívky a druhým provázejí herečky Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská a Daniela Zbytovská ze souboru MALÉhRY.

Zkoušení nových inscenací

V divadle nadále probíhá zkoušení nových inscenací: hořké komedie S láskou Mary, v níž se objeví v hlavní roli Veronika Žilková, a one woman show Anny Polívkové Proslov. Na jejich premiéru na živo se mohou diváci těšit na jaře 2021.

Nový divadelní e-shop

Divadlo Bolka Polívky také připravuje ke spuštění zbrusu nový e-shop, na němž budou k zakoupení např. knihy, CD, dárkové poukazy a další upomínkové předměty spojené s DBP.

Rekonstrukce diváckého zázemí

Podzimní covidové divadelní odmlky se v Divadle Bolka Polívky díky statutárnímu městu Brnu, které je vlastníkem divadelní budovy, podařilo využít také k obnově, modernizaci a rozšíření kapacity diváckého zázemí. Rozšířeny byly prostory dámských toalet situovaných v prvním patře, kde vznikne také nové sociální zařízení pro pány.