Provázek nachystal sezónu plnou zajímavých novinek

Brno, 4. září 2020 – Útěk do divočiny pohledem amerického filosofa půlky 19. století i současných hrdinů z bestsellerů Aleše Palána, příběh jihoamerického indiána v rakousko-uherské Praze inspirovaný skutečnými událostmi, ples, během kterého dojde na konspirační teorie, i komorní návrat k zapomenuté filosofce z lesů nedaleko Tišnova. Taková a plná dalších novinek bude od září sezóna nazvaná Brave new man, kterou v Divadle Husa na provázku výrazně inspirovala zkušenost koronavirové pandemie.

„Provázek odjakživa usiloval pružně a přesně reagovat na aktuální společenské dění, není tedy divu, že jsme se rozhodli otevřít impulzům, které globální koronavirová pandemie přinesla, a od základů jsme během ní v řadě dlouhých skypových rozhovorů přetvořili již připravený dramaturgický plán nové sezóny," uvedla umělecká šéfka Provázku Anna Davidová.

„Náš svět dostal prostřednictvím celosvětové pandemie zprávu o své zranitelnosti. Zhusta zaznívala slova o jejím transformačním potenciálu vtělená do okřídleného hesla ,krize jako příležitost’. Rychlost a samozřejmost, s jakou se nyní – nepoučeni? – vracíme k předchozím zvyklostem, nás nutí ptát se, jaké zkušenosti je nám vlastně třeba, abychom byli ochotni přehodnocovat naše společenské dohody opravdu od základů. V nadcházející sezoně proto budeme zkoumat, z jakých ideálů by takový ,krásný nový člověk’ mohl povstat a jaké by mohly či měly být jeho kontury," vysvětlila dramaturgyně Provázku Kateřina Menclerová.

Pokus o nový začátek a vlastní utopii ve formě dobrovolného odchodu z civilizace bude 6. listopadu 2020 tématem hned první inscenace nové sezóny v režii Anny Davidové nesoucí název Raději zešílet v divočině. Umělecká šéfka Provázku bude vycházet jak ze slavného díla amerického filosofa H. D. Thoreaua Walden, tak ze dvou knih rozhovorů, které s jeho současnými českými následovníky, dobrovolnými vyhnanci a samotáři, vedl český novinář Aleš Palán.

20. února 2021 se pak divadelníci na Zelném trhu poprvé vypraví ke kořenům našich představ o vlastní vyspělosti. Inscenace Čerwuiš – dva světy jedné země, nepostrádající surreálné kouzlo i humor, bude inspirována skutečnými osudy indiána Čerwuiše, jehož do Čech přivezl cestovatel A. V. Frič, aby zde společně našli lék na tajemnou nemoc decimující paraguayský kmen Čamakoků. Jejím autorem a režisérem bude kmenový tvůrce Divadla Na zábradlí David Jařab.

Sezónu v provázkovském sále pak 30. dubna 2021 uzavře premiéra autorské, formálně hraniční inscenace Ples degustačního klubu v režii mladých tvůrců Petra Erbese a Borise Jedináka, která se bude zabývat – pandemií ještě posíleným – fenoménem konspiračních teorií a vezme přitom do hry i samotný prostor a historii legendárního brněnského divadla.

Nepominutelný lokální aspekt má i výjimečná divadelní událost na sklepní scéně, kterou bude 28. května 2021 premiéra inscenace Pammrová/Březina. Ta se bude opírat o korespondenci neprávem zapomenuté filosofky a předchůdkyně ekofeminismu z lesů nedaleko Tišnova Anny Pammrové a básníka Otokara Březiny.

Nová grafika, série diskusí a návrat Terezy Marečkové

I tuto sezónu přitom Provázek vnese do ulic Brna současné výtvarné umění. V grafice Martina Hrdiny a Michala Pavlíka se letos představí duo mladých fotografek Lenky Glisníkové a Karolíny Matuškové. Fragmenty z jejich cyklu renoirovsky prozářených, rozměrných a zároveň křehkých fotografických montáží s názvem Becoming an Apple... or Perhaps a Shelf, vzniklých v době nouzového stavu, se během ní budou objevovat na plakátech, měsíčních programech i všech dalších tiskovinách divadla.

Novinkou bude rovněž série diskusí s lapidárním názvem provázek.téma spojených s tématy jednotlivých premiér sezóny. Provázet jimi bude scenáristka, reportérka, režisérka a známá moderátorka Lea Surovcová.

„Velkou radost mám z toho, že se k nám do angažmá z Prahy vrací také oceňovaná mladá herečka a hudebnice Tereza Marečková, která si během svého zdejšího působení získala nejen srdce brněnských diváků, ale obdržela také dvě Ceny Divadelních novin," uzavřela řadu novinek a dobrých zpráv Davidová.