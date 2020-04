Aktuální výstava ve vile Stiassni o sportovních stavbách je dostupná on-line

Brno, 21. dubna 2020 – Nejnovější výstava Metodického centra moderní architektury v Brně je dostupná on-line na webových stránkách vily Stiassni. Návštěvníci mohou shlédnout výstavní panely o kurátorský doprovod Vlasty Loutocké a Petra Svobody v podobě videorozhovoru.

Lev Krča a Stanislav Tobek, absolventi Gočárovy speciálky, následovali svého učitele v projektování v moderních konstruktivistických formách a stejně jako on nepovažovali žádné zadání za malé a bezvýznamné. Díky nim se progresivní architektura dostávala z metropolí do menších obcí, kde se do té doby stavělo téměř výhradně v tradičním stylu. Krča i Tobek využívali funkcionalistické formy uváženě – vždy záleželo hlavně na praktičnosti a komfortu užívání jejich staveb. Tam, kde to bylo účelné, s oblibou využívali organické formy, avšak mnohem střídměji než například bratři Šlapetové.

Vzhledem ke své vášni k atletice často projektovali sportovní stavby, od drobných dostaveb po koncipování rozsáhlých areálů sportovišť v přírodě. Mimořádný byl jejich patent domků s montovanou ocelovou konstrukcí – původní koncept, kdy zákazníky měli být lidé méně movití sice vzal za své a domky objednávali spíše maloměstští lékaři a právníci, přesto byli oba architekti v této oblasti novátory, které následoval například Ludvík Hilgert nebo Jaroslav Vaculík. Posledně jmenovaný se Stanistavem Tobkem zakládal proslulý Ateliér 13, který Tobek vedl a ve kterém ovlivnil celou řadu architektů tvořících v 70. a 80. letech.

Výstava bude dostupná na webových stránkách minimálně do začátku letních prázdnin, poté se snad přesune již v tradiční podobě do vybraných muzeí.