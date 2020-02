Studenti JAMU uvedou na jevišti slavný román Velký Gatsby

Brno, 5. února 2020 – Jedno z nejoceňovanějších děl americké literatury 20. století představí na jevišti Divadla na Orlí studenti činoherního herectví Divadelní fakulty JAMU. První uvedení se uskuteční 6. února v 19 hodin. Inscenační tým v čele s režisérem Jiřím Liškou si ke čtvrteční premiéře vybral divadelní adaptaci rozsáhlého románu Velký Gatsby od Francise Scotta Fitzgeralda.

Diváky tak čeká dramatická tresť, v níž ústřední roli hrají miliony dolarů, osudová žena, láska, zločin i zrada. Hlavními protagonisty jsou však i hrdinové, kteří svoji neschopnost řešit problémy vlastních životů nahrazují jednorázově milostnými zážitky či chlastem, aniž by si všimli, že jejich skutečné životy jsou prázdné, smutné a bezcílné.

„Většina mladých lidí řeší nešťastnou lásku či otázku, jak moc se pro druhého obětovat. Kromě toho jsou nejen mladí posedlí touhou po dokonalém obrazu sebe sama. A pak také neustálá snaha dosáhnout štěstí, které do značné míry hledáme v minulosti, což může člověka někdy i zabít,“ komentoval výběr látky dramaturg Michael Sodomka. Slávu prozaické předlohy dodnes ponejvíce šíří proslulé filmové adaptace románu v hlavní roli s Robertem Redfordem (1974) a Leonardem DiCapriem (2013). Brněnský tým si však vybral dramatizaci Rebekky Kricheldorf. Její scénář je brán jako vyprávění Nicka Carrawaye a postupně odhaluje všechny zásadní postavy románu. „Svoji roli zde mají však i figurky, v původní verzi scénáře takzvaní šklebilové, které si z filmů pamatovat nelze. Na první pohled vedlejší postavy jsou velmi pitoreskní a nesou v sobě humor, se kterým lze skvěle pracovat. V téhle dramatizaci vše není jen o Jayovi, Nickovi a manželech Buchananových,“ okomentoval dramaturg kvality zvoleného scénáře.

Zbohatlík a selfmademan Jay Gatz řečený Velký Gatsby je v brněnské inscenaci příležitostí pro Radka Melšu, krasavice Daisy Buchanan zase hlavní rolí pro Hanu Drozdovou. „Láska je tady obchodní artikl, nástroj manipulace a poslední chybějící dílek v naoko dokonalém životě Gatsbyho. Žádná romantika. Důležité tady je pro mne téma štěstí. Každá postava o štěstí usiluje, postrádá ho, nebo si myslí, že ho má nadosah. Nikdo ale neví, co to být šťastný vlastně znamená,“ zdůrazňuje režisér Jiří Liška. To vše podle něj souzní s lidmi současnosti a činí Velkého Gatsbyho tematicky atraktivním také dnes - bezmála století po prvním vydání románu.

Scénografické a kostýmní řešení inscenace připravila Andrea Mužíková. Inscenace podle režiséra hraje všemi barvami. „Hledali jsme něco extravagantního, hlavně co se týká kostýmů lidí na párty. Gatsbyovské večírky jsou podle mne hodně anonymní, člověk nemusí skrývat svou pravou identitu, touhy a úchylky. Jenom tady může být na chvíli skutečně šťastný; nebere ohledy na společensky přijatelné masky a role. Může tady pařit transvestita vedle mimozemštana a je jim spolu dobře,“ vysvětlil Liška. Scéna bude stylizovaná a prý až abstraktní. A tak diváky čekají třeba obrovské a velmi těžké šaty z látky, ze které se šijí kabelky, jindy třeba kostým-lustr, který dokonce i svítí. A ke všemu si zde představte spoustu stříbrné folie.

V hudební výbavě inscenace se tvůrci rozhodli pro elektroswing. „Neděláme Gatsbyho dobově, ani ho neposunujeme do současnosti, nýbrž jde o modernizovanou dobovost. A proto je tento hudební styl skvělý – jsou v něm ozvěny dvacátých let a zároveň živelnost současných párty,“ poznamenal režisér k hudbě, po níž jsou podepsáni Parov Stelar, Odd Chap, Dj Quads nebo Šimon Bilina. „Původní scénář mi přišel strašně ukecaný, i když film s DiCapriem pro mne byl mnohem zdlouhavější. Scénář jsme seškrtali málem na polovinu, ale stále může někdo říct, že je to konverzačka,“ zmínil režisér Liška. Jeho inscenace vydá přibližně na dvě hodiny včetně přestávky.

Důležitou roli při výběru látky ovšem hrál také vysoký počet potenciálních absolventských rolí pro herce. A podle dramaturga Sodomky byla stejně důležitá výzva v podobě světoznámého titulu, který má potenciál na představení budoucích divadelních profesionálů přilákat. Reprízy inscenace Velký Gatsby se uskuteční v Divadle na Orlí v těchto termínech : ne 9.2., po 10.2., čt 13.2., čt 27.2., pá 28.2., po 2.3., st 3.3., st 15.4., čt 23.4., čt 30.4., út 5.5. 2020