Nezkrotná Gaia Mesiah míří do Brna

Brno, 9. listopadu 2019 – Energická Gaia Mesiah vystoupí začátkem příštího týden, v úterý 12. listopadu od 20.00 hodin v brněnské Flédě. Skvěle zvládnutá souhra a schopnost vzájemné intuitivní tvůrčí interakce všech členů kapely vytváří základ pro to, aby na scéně vyniklo charisma a nespoutaná živelnost zpěvačky Marky Rybin. Tuhle výjimečnou chemii dokáže Gaia Mesiah přetavit do neskutečné energie, která fascinuje fanoušky dnes stejně, jako v časech začátků kapely. Jako support vystoupí kapela Phatlip.

U příležitosti podzimního turné vydává Gaia Mesiah nový klip. Píseň Tam to všechno je přináší téma, které se týká jak osobní lidské roviny, tak předznamenává další směrování celé kapely. „Na píseň ʼTam to všechno jeʼ myslíme od vydání Excellent Mistake jako na klipovku, ale teprve teď k ní nazrál čas, nebo spíše my. Je to nejvíc emotivní a osobní píseň na albu a symbolizuje velký životní předěl a odvahu mu čelit.” říká bubenice Misha a kytaristka a kapelnice Morella dodává: „Klip je úplně jiný, než ty předchozí. Je více filmový a došlo konečně i na exteriéry. Myslím, že ta píseň symbolizuje kromě osobní roviny také novou etapu naší kapely.” Osobní výpověď, která pozvolna graduje od až bezmála baladické polohy ke strhujícímu energickému finále, si dobře rozumí s filmovým jazykem, který do klipu vnesli Mateyf Iks a Eduard Peleška z produkce Papa Pech.

Gaia Mesiah působila až do roku 2008 na tuzemské rockové scéně jako zjevení. Divoká Marka a její nespoutané kolegyně Morella a Misha, podporované nekompromisním basovým groovem Joshe Stewarta, si svojí neuvěřitelnou energií pravidelně podmaňovali davy fanoušků. Ti si však museli od rozpadu kapely počkat až do roku 2016, kdy to Gaia Mesiah rozbalila v pražské Akropoli a na Rock for Churchill, a to dokonce i s australským basistou Joshem.

O rok později vyrazila kapela v původní sestavě na úspěšné turné a jasně dala vědět, že se nejedná o jednorázový comeback. Následně přišla nabídka na desku, Josh se přestěhoval z Austrálie do Prahy a je jasné, že Gaia Mesiah je definitivně zpět, navíc v plné síle. Do roku 2008 kapela vydala eponymní samizdatové EP, studiová alba Ocean a Alpha Female a Live album Thank You Dr. Beat. Na začátku letošního roku se znovuobnovená Gaia Mesiah přihlásila s albem Excellent Mistake, které vydala u Warner Music.