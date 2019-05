Výstava Ukradená divočina na Radnické upozorní na mizející druhy

Brno, 2. května 2019 – Novou výstavu připravila brněnská zoo přímo v centru Brna. V Radnické ulici byla ve čtvrtek 2. května otevřena expozice s názvem Ukradená divočina. Jejím cílem je upozornit na to, že odpovědnost za ohrožené druhy fauny a flóry může mít každý z nás.

„Ilegální obchod se zvířaty a jejich částmi je jednou z nejzávažnějších příčin ohrožení divokých zvířat. Problém a zodpovědnost Asie, Afriky či Ameriky? Ano, samozřejmě, ale stejně tak jsou na vině státy Evropy, a dokonce i mnoho občanů České republiky. Nevěříte? Nyní se můžete dozvědět více díky nové, unikátní kampani Ukradená divočina. Jedná se o první komplexní kampaň v České republice poodkrývající přehlížená fakta o ilegálním obchodu se zvířaty," vysvětlili zakladatelé projektu na webu ukradenadivocina.org.

Výstava v Radnické 6 přesně a sugestivně ukazuje, proč není vhodné přivézt si z dovolené šálu shastoosh, jak nebezpečná může být tradiční asijská medicína, jakým pokrmům je lepší se vyhnout, ale také to, jaké suvenýry v exotických destinacích raději nepořizovat.

Při vybírání nejrůznějších spon, přívěsků nebo jiných šperků nemusí turisty napadnout, že jsou vyrobené z kostí ohrožených zvířat. Že hřebeny či obroučky brýlí jsou ze želvoviny nebo slonoviny. Že na ozdobné peří v indiánské čelence je potřeba vývozní povolení.

Právě to jsou případy, kterým se věnuje část expozice věnovaná Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Ta se soustřeďuje na ochranu ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely.

Atraktivní části výstavy budou exponáty z přírodovědných oddělení ze zámku v Budišově na Třebíčsku, které na Radnickou zapůjčilo Moravské zemské muzeum. K vidění tak bude například levhart, kajman, kareta, leguán nebo papoušci.

Výstava Ukradená divočina začne ve čtvrtek 2. května a potrvá minimálně do konce července. Otevřena bude od úterý do neděle, a to vždy od 10 do 18 hodin. Vstupné je 50 korun.