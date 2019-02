Studenti muzikálu z JAMU zahrají na Orlí o online detoxu

Brno, 26. února 2019 – Autorský muzikál Offline! vypráví o zkušenosti člověka, který se na půl roku dobrovolně odřízl od internetu. Novinku v podání letos absolvujících studentů muzikálu z Divadelní fakulty JAMU připravilo Divadlo na Orlí.

Inscenace vychází z osm let staré knihy německého novináře a redaktora Süddeutsche Zeitung Alexe Rühleho, který ji výmluvně nazval Bez sítě. Můj půlrok offline. Muzikál bude mít premiéru ve čtvrtek 28. února v 19 hodin.

Nový muzikál je autorským dílem dramaturga Martina Sládečka a hudebního skladatele Maria Buzziho, jejichž scénář zrežíroval Lukáš Kopecký. Kniha německého novináře Alexe Rühleho je v podstatě odvykacím deníkem. „Jednotlivé deníkové zápisky jsou však natolik vybroušené, že lze o nich mluvit jako o fejetonech, které den po dni z různých stran odhalují a komentují, co se děje s člověkem během tohoto online detoxu,“ přibližuje Sládeček.

Rühle toto odvykání podle dramaturga podstoupil, aby z odstupu reflektoval nejen vlastní závislost na internetu, ale také meze a smysl technického pokroku vůbec. Přirozeně však jeho kniha, ostatně jako každý deník, neustále krouží kolem jediné otázky: Jak žít naplněný a šťastný život nejen za digitální revoluce?

„Po knize jsem před osmi lety sáhl na doporučení jistého mnichovského dramaturga, kterého ostatně Alex v Offline také zmiňuje. S Lukášem Kopeckým jsme si publikaci zvolili za libreto,“ vzpomíná Sládeček. Inscenátoři chtějí nyní studentům muzikálu nabídnout prostor, v němž by nemuseli na jevišti „pouze“ reprezentovat nebo interpretovat cizí myšlenky, pocity a postoje, mohou mluvit především sami za sebe. Zvolené téma internetu je univerzální a každý z mladých herců s ním má bezprostřední a vlastně každodenní zkušenost.

Jmenovaná trojice tuzemských divadelníků s muzikálovýmžánrem pracuje už poněkolikáté a hledá, jaké obsahy jím vůbec lze komunikovat. To aby se dokola nezpívalo jen o vytoužené, naplněné, zhrzené či ztracené lásce. „Jak přímý a aktuální dovede muzikál být, kolik sebeironie přitom vydrží,“ to vše mladé tvůrce podle Sládečka zajímá ponejvíce. Rühlepodle scénáristy ale nevolá po tom, abychom všichni odešli do lesů, varuje však před tím, abychom se nespokojili s pasivní rolí „průtokových ohřívačů“ informací. Vyzývá k tomu, aby si každý z nás stanovil hranice, v nichž chce být informován. Teprve pak lze totiž aktivně formovat svět kolem sebe. „Byl bych rád, kdyby se právě tento apel někde mezi řádky našeho libreta rozezněl,“ uzavřel Sládeček

Hudbu pro muzikál Offline! zkomponoval brněnský skladatel Mario Buzzi. Hlavním stylovým rámcem bude funk jako žánr, který má širokou paletu výrazů a dobře snáší i přítomnost jiných vlivů. V inscenaci zazní rovný tucet songů, které budou herci zpívat na half playback.

“Našemu zkoušení předcházel podobný experiment, pochopitelně výrazně kratší, neboť kdo si dneska může dovolit být offline déle než čtrnáct dnů,“ říká režisér Kopecký. Podobně jako Alex Rühle si také mladí herci psali v průběhu sledovaného offline času deník. Některé části jejich zápisků byly zhudebněny, jiné budou otištěny v programu k inscenaci. Scénografické řešení i kostýmy studentky JAMU Andrey Mužíkové vycházejí z motivů počítačového uživatelského rozhraní.

„Začneme v prázdném černém prostoru a ten si v průběhu představení přetvoříme k obrazu svému, před zraky diváků si seskládáme onen virtuální svět, umělou zahradu, do níž si tak často utíkáme hrát,“ vysvětlil režisér. Kostýmy reprezentují dvě sady – jedna nostalgicky analogová a druhá křiklavě funky. Délku inscenace odhaduje Lukáš Kopecký na devadesát minut bez přestávky.

První reprízy se uskuteční 1. a 4. března, dále pak 10., 11., 12., 29. a 30. dubna.

Zdroj a foto: JAMU