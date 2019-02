Tell or Show se vydá cestou necestou s Rubešem a Jarošem

Brno, 21. února 2019 – Originální divadelní talk show Tell or Show moderátora Filipa Tellera pokračuje 19. března v Divadle Bolka Polívky dalším dílem, tentokrát s podtitulem Cestou necestou. Pozvání do gauče pro hosty přijali reportér a držitel ocenění Křišťálová lupa Janek Rubeš a horolezec Radek Jaroš, který jako první Čech a teprve patnáctý člověk na světě vystoupil na všech čtrnáct osmitisícovek světa a získal tak prestižní Korunu Himálaje.

„Česká republika se může pyšnit celou řadou cestovatelů a dobrodruhů – od Zikmunda s Hanzelkou přes Miroslava Stingla až po Jiřího Kolbabu. My jsme se ale rozhodli prozkoumat cestování i z druhé strany a podívat se na Česko jakožto turistickou destinaci. Právě proto jsme pozvali Janka Rubeše,“ říká moderátor Filip Teller.

Janek Rubeš osobně i svými pořady zachránil nejednoho turistu před neférovými taxikáři či směnárníky. Jeho pořad Honest Guide upozorňuje na turistické nástrahy Prahy a uvádí méně známé tipy a doporučení. Pořad vzniká v české verzi pro Stream.cz a v anglické verzi pro Stream International. Tu doplňují cizojazyčné titulky například v korejštině, italštině, španělštině a portugalštině. Mezinárodní přesah Rubešovy tvorby potvrzují svým zájmem zahraniční turisté. Díl pořadu Honest Prague Guide s názvem Prague’s worst tourist trap zaznamenal víc než milion přehrání a zájem zahraničních médií.

Časopis Forbes Janka Rubeše v roce 2016 zařadil do žebříčku 30 pod 30, výběru třiceti nejtalentovanějších lidí v Česku, kteří ještě nedosáhli třiceti let. V roce 2017 získal cenu Osobnost roku v rámci prestižní ankety Křišťálová lupa. „Janek Rubeš má procestovanou nejen Prahu, ale i další atraktivní destinace České republiky včetně Brna, takže i na jeho „krásy“ a záludnosti jistě dojde řeč,“ těší se Teller.

Druhý host březnové Tell or Show, Radek Jaroš, je nejúspěšnějším českým himálajským horolezcem. Specialista na expedice v malém počtu členů absolvuje výstupy výhradně bez použití kyslíkového přístroje a pomoci výškových nosičů. Jeho výstup na všech čtrnáct světových osmitisícovek není jen sportovním úspěchem, ale především příběhem velkého odhodlání. Souhrou nešťastných náhod utrpěl během sestupu z Annapurny v roce 2012 těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes poměrně velmi rychlou zdravotní pomoc, sedm operací a obrovské úsilí doktorů, přišel o jedenáct článků prstů.

Annapurna byla předposlední horou na jeho cestě za Korunou Himálaje. I přes handicap, který amputované prsty představují, se rozhodl, že svůj sen dokončí a v roce 2014 úspěšně vystoupil na svoji čtrnáctou osmitisícovku, K2, horu, jež je mezi odborníky často označována jako nejnebezpečnější na světě. Radek Jaroš se tak zapsal do síně slávy světového horolezectví a stal se prvním Čechem a teprve patnáctým člověkem na světě, který získal Korunu Himálaje.

„Radek Jaroš je skvělý sportovec, ale především inspirativní osobnost. Nedávno vystoupil na Aconcaguu, nejvyšší horu Jižní Ameriky a už mu zbývají jen dvě hory, aby vedle Koruny Himálaje získal i Korunu světa za zdolání nejvyšších hor všech kontinentů,“ říká dramaturg Tell or Show Matěj Randár.

Tell or Show jako vždy nabídne nejen atraktivní hosty a zajímavá témata, ale přidá i hravost, nápaditost a interakci s publikem. Právě tyto aspekty společně se scénickými prvky a situačním, často nekorektním, humorem odlišují tuto talk show od těch televizních. Zkušení vypravěči Janek Rubeš a Radek Jaroš se tak mohou těšit na nejedno překvapení. Tell or Show Cestou necestou bude předposledním dílem letošní sezóny. Ta poslední zavítá do Divadla Bolka Polívky 20. května a ponese název Gurmánská.

Vstupenky jsou k dispozici na webu tellorshow.cz, na webu a pokladně Divadla Bolka Polívky a v prodejní síti GoOut.