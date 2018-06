Boskovický festival na začátku prázdnin láká na desítky kapel z Česka i zahraničí

Brno, 9. června 2018 - Od 5. do 8. července se v unikátním historickém jádru města – židovské čtvrti a jejím blízkém okolí uskuteční již 26. ročník festivalu pro židovskou čtvrť – Boskovice 2018. Právě místo konání a jeho otevřenost má zásadní podíl na neopakovatelné atmosféře, kterou si milovníci dobré hudby nemohou nechat ujít.

I letos festival představí desítky hudebních projektů z Česka i zahraničí. Jednou z hlavních hvězd festivalu bude světově oceňované uskupení experimentálního hip-hopu, američtí Dälek. Na festivalu Boskovice se představí ve společném projektu se švédským freejazzovým saxofonistou Matsem Gustafssonem. Do Čech přijíždí s aktuálním albem Endangered Philosophies. „Jisté je, že v základech Dälek je ten nejtvrdší, prapůvodní hip-hop,“ tvrdí jedna z recenzí.

Dalším z hlavních hudebních lákadel je bezesporu americký zpěvák a baskytarista Fernando Saunders, který přijede se svou bluesrockovou formací. Za svou bohatou hudební minulost sidemana hrál po boku osobností, jako jsou: Lou Reed, Eric Clapton, Luciano Pavarotti, Jeff Beck, Jimmy Page nebo Marianne Faithfull.

Neméně zajímavé bude i sobotní vystoupení vyhledávaného producenta Jana P. Muchowa, který stojí mimo jiné za filmovou hudbou u více než 30 celovečerních filmů. Postaral se například o hudbu v kultovních Samotářích nebo ve snímku Teorie tygra. Jan P. Muchow návštěvníkům filmové skladby zahraje naživo společně s kapelou The Antagonists, která je složená z významných osobností české hudební scény. Na pódiu se objeví například zpěvačka Ema Brabcová (Luno, Khoiba), Václav Havelka (Please The Trees), nebo skladatel a multiinstrumentalista Marek Doubrava (Hm..., ex Tata Bojs).

Že je festival v pravdě multižánrový potvrzuje i nedělní vystoupení známé herečky Chantal Poullain v evangelickém kostele. V Boskovicích vystoupí za doprovodu jazzově laděného tria pod vedením saxofonisty Štěpána Markoviče. Spojení zpívající herečky a excelentních jazzových muzikantů se vrací k populárním i pozapomenutým francouzským šansonům.

Festival si ani v letošním roce neklade žádné žánrové hranice. Kromě hlavní scény, která bude stejně jako v předchozích letech v amfiteátru letního kina, si pořadatelé pro návštěvníky tradičně přichystali i program na mnoha dalších zajímavých místech v okolí bývalé židovské čtvrti v Boskovicích. Milovníkům jazzu a blues by rozhodně neměla uniknout scéna v zámeckém skleníku. Ta bude ve čtvrtek večer zasvěcená blues (Jamie Marshall, The Bladderstones, Bluesweiser, Band of Heysek), v pátek a v sobotu bude oděná výhradně do jazzového hávu.

Na česko-německé jazzové scéně budou k vidění umělci a seskupení jako Limbo, český skladatel a pianista Tomáš Sýkora, nebo Zorba že ja Buddha, jehož základem je spojení dvou individualit Ashley Sarah Abrman a Ondřeje Hausera. Z klasické hudby vycházející houslistka Andrea Hofmann a jazzový multiinstrumentalista Andreas „Scotty“ Böttcher vystoupí v Boskovicích poprvé společně a odváží se k snad nejdobrodružnější hudební formě – volné improvizaci. Nic není předem naplánováno či stanoveno, vše vznikne na základě souhry mezi hudebníky, prostorem a atmosférou navozenou přítomností publika v sále. V sobotu večer se na jednom pódiu potkají muzikanti z obou zemí při společném improvizovaném vystoupení pod hlavičkou Free Jazz Connection.

Na své si přijdou i filmoví fajnšmekři, pro které bude v kině Panorama nachystaná čtyřdenní filmová projekce. Filmy budou rozděleny do tematických bloků (např. narozeniny Rychlých šípů, zločiny českého komunismu, sté výročí vzniku Československa). Pro fanoušky výtvarného umění budou po celém městě připraveny i nejrůznější výstavy (např. Viktor Karlík – obrazy, kresby, sochy, instalace, Vendula Chalánková – kresby, objekty a nenápadné intervence, Jaroslav Bárta – společná připomínka a uctění obětí sovětské okupace v srpnu 1968, Václav Mergl – kresby a plošné scény z filmů, Ilona Németh s projektem Když..., dotýkajícím se témat násilí, tolerance, identity... ).

Chybět nebudou ani divadelní představení pro dospělé i děti (např. Buchty a loutky, divadlo Naboso s hrou Profesionál, nebo Terezínský kabaret, jehož základem je dosud neznámý kabaret napsaný v terezínském ghettu na jaře 1944). Součástí festivalu budou opět i autorská čtení (např. Jáchyma Topola, Lukáše Scicselyho).

Foto: Karel Šuster