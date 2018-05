Brněnská technika chystá sérii výstav ke 100. výročí vzniku ČSR

Brno, 17. května 2018 - Studenti a zaměstnanci Vysokého učení technického v Brně si v letošním roce připomenou klíčové okamžiky českých dějin posledního století. Brněnská technika si pro ně připravila sérii výstav, přednášek, debat s pamětníky nebo vědomostní kvíz. Archiv VUT pak představí osobnost Josefa Haka, zapomenutého elektrotechnika světového významu a významného bojovníka za svobodu.

Sto let od vzniku Československé republiky a zároveň společných sto let na brněnské technice připomene výstava ve dvoraně rektorátu VUT v Antonínské ulicí. Ta startuje ve čtvrtek 17. května ve 14:00 a potrvá až do 16. června. Pro veřejnost je přístupná každý všední den od 8. do 18. hodiny.

„Kromě třinácti panelů, na kterých se návštěvníci seznámí s historickými milníky českého státu, se mohou příznivci technických vychytávek těšit i na interaktivní tabule s vědomostním kvízem nebo zajímavostmi o našich prezidentech. Každý z historických panelů představující jedno historické období nabídne nejen informace o dobovém dění na nejstarší brněnské univerzitě, ale také některé významné osobnosti VUT,“ vysvětlila hlavní organizátorka výstavy Zuzana Balgová.

Na výstavu v centru brněnské techniky naváže 7. června 2018 v 16:00ještě výstava o Josefu Hakovi (1896–1968), znovuobjeveném vědci světového významu. „Profesor Hak byl absolventem a pedagogem na brněnské technice, ale z politických důvodů musel v roce 1948 školu opustit. Jeho život je přímo spojený s dějinami českého státu, protože bojoval už v první světové válce, kdy se stal italským legionářem. Za druhé světové války se účastnil odboje, za což byl dva roky vězněn. Tento významný elektrotechnik byl velkým bojovníkem za svobodu,“ uvedla Alžběta Blatná z Archivu VUT, která zde připravuje expozici o tomto zapomenutém a znovuobjeveném českém vědci. Za svůj život stihl Josef Hak pracovat pro Société Industrielle v Paříži nebo pro Škodovy závody v Plzni.

Výstava o jeho životě potrvá v Archivu VUT (Klatovská 18a, Brno)až do 14. prosince letošního roku. Mimo jiné ji 20. září 2018 od 14:00 doplní jednorázová přednáška o tomto významném profesorovi VUT.

V rámci oslav se pak mohou zájemci těšit ještě na tzv. Historyweek, tedy přednáškový týden od 22. do 26. října 2018, který na různých místech brněnské techniky připomene další významné osobnosti a vývoj brněnského VUT.