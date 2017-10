First Smile předvede v Dělnickém domě pěveckou a taneční Glee Show

Brno, 16. října 2017 - V neděli 22. října se v Dělnickém domě v Brně-Židenicích uskuteční pěvecko – taneční Glee Show #Už můžem! brněnské skupiny First Smile. Tvůrčí uskupení First Smile je brněnským unikátem, je totiž jediným českým zástupcem toho, čemu se říká glee a jediným dlouhodobě fungujícím glee clubem u nás.

Glee cluby jsou v anglosaském světě nesmírně populární školní hudební a tanečně-pěvecká tělesa, jejichž vystoupení jsou profesionální show se vším všudy, tedy s hudbou, choreografií i kostýmy. Kluby se účastní mnoha soutěží, z nichž ty nejprestižnější jsou ostře sledovány a vítězstvím v nich získá nejlepší glee club, respektive škola, pod kterou patří, prestiž i finanční prostředky od sponzorů. Nejlepší představu o tom, co to glee club vlastně je, si tuzemský divák udělá díky americkému seriálu pro teenagery Glee, který vypráví o strastech a slastech života členů jednoho takového seskupení.

Skupina First Smile vznikla v září 2013 a první měsíce ji tvořilo pouhých šest nadšenců. Dnes je First Smile tvořen osmnácti členy mezi 15 a 26 lety, kteří pravidelně zkouší a vystupují. Jejich repertoár obsahuje celou škálu populárních skladeb od Bohemian Rhapsody od skupiny Queen až po Summer Nights z muzikálu Pomáda. Největší úspěch First Smile přinesl koncertní blok sestavený z písní muzikálu Jesus Christ Superstar, se kterým First Smile podnikli své první koncertní turné.

Glee Show #Už můžem! je největší koncertní show tohoto brněnského tělesa. Mladí umělci chtějí prostřednictvím zpěvu a tance vyprávět, co to znamená být mladý a jaké to je stát na rozhraní dětství a dospělosti. Diváci se mohou těšit na úplně nové písně i choreografie, stejně jako na několik starších hitů. Show bude rekapitulací a vyvrcholením více než čtyřleté činnosti této party mladých lidí. Koncert se odehraje v neděli 22. října v Dělnickém domě v Brně – Židenicích a začíná v 18 hodin.