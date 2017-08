Na Šilingráku vzniknul jedinečný galerijní prostor pod širým nebem

Brno, 14. srpna 2017 - V centru Brna vzniká z iniciativy městské části Brno-střed zcela nový galerijní bod ve veřejném prostoru. Na Šilingrově náměstí, v místě souběhu ulic Dominikánské a Starobrněnské, dojde k vytvoření galerijního místa pod širým nebem. Jde o kovovou platformu pro variabilní prezentaci soudobé sochařské tvorby. Veřejnosti bude představena pod názvem Galerie Šilingrák.

Výstavní místo je určeno pro instalaci sochařských realizací jak renomovaných umělců, tak i začínajících sochařů a studentů brněnské Fakulty výtvarných umění VUT Brno. Sochařské práce se budou v průběhu roku obměňovat a návštěvníci tak budou moci během 12 měsíců spatřit díla tří různých autorů. Provoz Galerie Šilingrák bude zahájen výstavou díla HEJNO od Michala Gabriela, který patří mezi naše současné sochařské špičky.

Otevření galerie a vernisáž prvního díla proběhne v úterý 15. srpna v 18.00 hodin. Prezentované dílo představí kurátor Martin Dostál.

„Městská část Brno-střed vytváří svého druhu zcela ojedinělý galerijní prostor v exponovaném místě brněnského Šilingrova náměstí určený pro prezentaci sochařských realizací. Chceme oživit veřejný prostor a zároveň ho dát k dispozici mladým umělcům. Koncept jistě vyvolá diskusi, a to je dobře, pojďme se bavit o tom, co se nám líbí a co ne, všímejme si svého okolí, reagujme,“ říká jeden z autorů myšlenky, Michal Doležel, radní městské části Brno-střed.