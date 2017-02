Snový elektro pop The Dumplings představí na Flédě nové skladby

Brno, 10. února 2017 - Po roce se 16. února na Flédu vrátí oceňovaný polský elektro pop The Dumplings. Dominantní basová linka Kuby Karaśe a vyzrálý vokál Justyny Święs vtáhne posluchače do podmořského snění s vynikající reedicí starší desky Sea You Later. Rozšířená verze, která obsahuje šest nových skladeb, byla nominována na prestižní polskou hudební cenu Fryderyk 2016 za album roku v kategorii Elektronická a alternativní hudba. Raketově stoupající dvojici uvede domácí synth ambientní projekt Čau Česko s koncertní verzí alba Psy Right.

The Dumplings vydali v říjnu reedici úspěšného alba Sea You Later (2015). NovinkaÂÂ Sea You Later. Edycja Specjalna (2016) má nový přebal, je obohacena o šest nových písní a dosud nezveřejněné soukromé fotografie. „Je to pro nás zásadní deska, protože od začátku do konce vychází z nás samotných a jsou na ní texty, které odkazují k filmům, knihám a životním okamžikům, které pro nás byly důležité. Navíc jsme začali společně komponovat hudbu,” vysvětluje Justyna Święs a Kuba Karaś dodává: „Je to tak různorodé album, jako jsme my sami. Justynin hlas je pojícím prvkem toho všeho“. Mezi novými skladbami je i vlajkový singl Kto zobaczy ztělesňující samotu a smutek. Doprovází jej videoklip z prostředí chlapeckého nápravného ústavu vizuálně vyjadřující tyto pocity a stesk po venkovním světě.

Původní nahrávka Sea You Later vyrůstá jak z klasického žánru 80. let (skladby Odyseusz, Nightmare), tak ze současné elektroniky (skladby Dark Side, Don't Be Afraid). Geniálně jednoduché, i když nebanální melodie (Nie gotujemy), zvuková erudice odkazující na post-punk (Sama wkracza w pustke) a shoegazově rozmazané kytary vytváří zvláštní atmosféru zvuků rozlévajících se do prostoru, jakoby pozvolna klesajících pod hladinu moře, s jehož metaforikou si deska pohrává. Taková je i titulní skladba Odyseusz se zajímavou kompozicí, fantastickými změnami tempa a podmanivými vokály, které posluchače střídavě uklidňují a zasévají v nich neklid. Šest přidaných skladeb naznačuje budoucí zvuk i obsah směřující k temnějšímu a syrovějšímu futuro elektropopu. Obsahově má album dvě roviny: vnitřní, zpracovávající intimní témata a vnější, univerzálnější, inspirovanou vizionářskou literaturou (Možnost ostrova od Michela Houellebecqa) a filmem (Enter The Void Gaspara Noe).

Elektronická senzace The Dumplings se nečekaně vynořila ve vodách internetu v roce 2013.ÂÂ Autentický, avšak hudebně vyzrálý projev mladé dvojice způsobil pozdvižení v hudebních kruzích a nasbíral milióny zhlédnutí na YouTube. Za první studiové album No Bad Days (2014) získali Justyna a Kuba cenu Fryderyk za nejlepší hudební debut roku 2014. V roce 2016 byli vyznamenáni prestižní cenou Grzegorze Ciechowského za „výjimečný zpěv“ a „současnou vizi ušlechtilého a alternativního elektronického popu“. Úspěch slavili na evropských festivalech Sziget, Colours of Ostrava, na britském The Great Escape, na americkém festivalu SWSW i na pódiích v Japonsku. Aktuální deska Sea You Later. Edycja specjalna je znovu nominována na cenu Fryderyk za album roku v kategorii Elektronická a alternativní hudba.

The Dumplings uvede na scénu jeden z nejzajímavějších domácích experimentálních projektů Čau Česko. Totálně svobodná, temnější a syrovější varianta synth ambientu Štěpána Pařízka (Ghost of You) a Jonáše Svobody je plná zasněných ploch a nápaditých momentů. Na Flédě představí koncertní verzi své nové desky Psy Right (2016).

