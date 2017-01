Heymoonshaker přivezou na Flédu výbušnou směs beatboxu a drsného blues

Brno, 2. ledna 2017 - Britský tandem Andy BaLcon a Dave Crowe, který se skrývá za jménem Heymoonshaker, byl na letošním Rock for People jedním z největších překvapení. Jejich směs syrového blues a excelentního beatboxu, která je okořeněna také dubstepem a dalšími styly, fascinovala fanoušky i odborníky. A tak je logické, že na začátku února se objeví v rámci koncertní série ROCK FOR PEOPLE PRESENTS v Česku znovu. Ve čtvrtek 2. února se chystají i do brněnské Flédy.

„Jsem rád, že si tuhle skvělou dvojici budeme moci užít znovu, tentokrát ‘face to face’ na klubových pódiích. Heymoonshaker mají ten ne zcela běžný dar totálního propojení jak mezi sebou navzájem, tak s posluchači,” říká Michal Thomes z pořádající agentury Ameba Production a dodává: „Osobně se velmi těším, že si vychutnám řadu skvělých fíglů a nápadů, kterých je jejich hudba plná a v klubovém prostředí mohou vyznít ještě lépe, než na festivalové scéně.”

Heymoonshaker je svérázná a svébytná dvojice experimentující s blues, beatboxem, dubstepem a dalšími styly. Britské duo Andy BaLcon a Dave Crowe vzniklo při náhodném setkáním na Novém Zélandu. Nenahraditelná zkušenost s buskingem po celém světě umocnila jejich výjimečnou schopnost tvůrčí souhry. Zkušenosti nasbírané na ulicích od Londýna po Austrálii je přivedli až na festivalová a klubová pódia po celém světě. Zaznamenali také více než 16 milionů zhlédnutí jediného videa z jejich výtečného pouličního session.

Syrová bluesová kytara Andyho BaLcona a mistrný beatbox Davea Crowea podtržené neuvěřitelnou chemií mezi nimi dvěma na pódiu vytváří originální hudební směs. Mají za sebou první EP Shakerism z roku 2013 a v roce 2015 vydali své debutové album Noir, na jaře 2016 vypustili klip k singlu Feel Love. Kalendář mají plný termínů koncertů po celém světě.

