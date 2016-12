Skyline rozdivočí Flédu novou deskou Jungle

Brno, 1. prosince 2016 - Dynamická parta Skyline patří k tomu nejlepšímu, co česká elektronická hudba nabízí. Po hutném festivalovém létě, které prověřilo taneční potenciál nové desky Jungle, ji teď kapela testuje v klubech. Na Flédě vystoupí 8. prosince. Živé koncerty Skyline patří k divočejším hudebním zážitkům. Sympatické běsnění MC Jakoba, vlny pozitivní energie a pódiové výskoky prozrazující atletickou minulost Marky Rybin jsou jejich hlavními atributy.

Špička tuzemské taneční scény Skyline čeří domácí hudební vody neuvěřitelných 19 let. Má za sebou sedm dlouhohrajících desek. Poslední dvě vznikaly v aktuální sestavě, v níž hrají od roku 2012. S příchodem Marky Rybin (2008, ex Gaia Mesiah) získala kapela nový drive a příští album Private Madness, Public Danger (2010) přineslo překvapivý posun soundu, který byl mnohem ostřejší a živější než na předešlých nahrávkách. Album s úspěšnými singly Hungover, Black Hole, Get Out a City Lights, produkoval zkušený producent Dušan Neuwerth (Tata Bojs, Vypsaná fixa, The Prostitutes). V roce 2013 vydali desku Fairytapes (již bez MC NuCa), která znamenala návrat k elektroničtějšímu a tanečnějšímu zvuku a pozitivnější atmosféře. Album si Skyline produkovali sami, o mix a mastering se postaral uznávaný zvukový inženýr Matouš Godík. Výsledek bavil fanoušky i hudební kritiky.

Letos v květnu vydala kapela novou desku Jungle, na které pracovali dva a půl roku. Předcházel jí singl Ocean, v němž po dlouhé době použili i dechy. Živou trubku nahrál trumpetista Kryštof Verner. Pozitivní song o naději však předznamenal podobu chystané desky jen částečně. „Ta deska je hodně taneční,“ říká bubeník a zakládající člen kapely Radek Bureš a dodává „i když čistě technicky je na ní hned několik různých stylů, máme pocit, že svým celkovým feelingem je to naše nejucelenější nahrávka. Album je pestré a divoké jako jeho název. Multižánrový přístup vyprodukal podařený mix s prvky drum'n'bassu, old school jungle nebo future housu. Tvorba Skyline se částečně proměnila i po textové stránce. Vedle klasických koncertních vypaloveček se objevila i hlubší témata jako stalking či nenávistné příspěvky v internetových diskusích.

Vážnější obsah je jediným náznakem toho, že i tato kapela stárne. Na koncertním projevu to však znát není. Za svá živá vystoupení získali řadu ocenění: Dance Awards (kapela roku) za rok 2004, 2005, 2006, Akropolis Live Music Awards (nejlepší živá kapela žánru dance/electronic music) za rok 2004 a 2007 a Cenu Óčka 2006 za nejlepšího umělce v kategorii „dance“. Skyline pravidelně hrají na nejdůležitějších tuzemských festivalech. V roce 2005 vystupovali jako předskokan britských Underworld. Mají za sebou turné po Polsku a Slovensku, koncertovali v Německu, Portugalsku, Anglii, Franci a USA. Účastnili se prestižních zahraničních festivalů (Eurosonic, Sziget).