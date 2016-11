Minuty s bubeníkem Šoltisem po sedmi letech vystoupí i na Flédě

Brno, 25. listopadu 2016 - Po sedmi letech se na klubová pódia vrací kapela –123 min. Má nového bubeníka i jméno. V obnovené sestavě jako Minus123minut vyrazila na podzimní COMEBACK TOUR 2016, v rámci něhož odehraje více než 20 koncertů. Ve čtvrtek 1. prosince na Flédě zazní hlavně starší skladby, ovšem v čerstvých aranžích a jasnější, přímočařejší podobě. Na brněnském koncertě podpoří vstup kapely do nové etapy slovenský zpěvák a skladatel Peter Aristone.

Koncerty comebackového turné jsou postaveny především na starších věcech, které vzhledem k vnitřnímu a hudebnímu vývoji členů kapely nemohly zůstat nezměněny. Díky novým aranžím a odlišnému přístupu k živému hraní, získaly velmi svěží podobu. Skladby jsou teď přímočařejší, jasnější a harmonicky i hudebně bohatší. Fanoušci uslyší i pár čerstvých hudebních nápadů. V Minutách se vždycky nové písničky objevovaly na koncertech, neututlávali jsme je, nenechávali jsme si je pro sebe, ale rovnou jsme je hráli,“ svěřil se zpěvák a kytarista kapely Zdeněk Bína v rozhovoru s Jaroslavem Preislerem a dodal: „Myslím, že koncerty takhle budou fungovat dál s tím, že budeme tvořit nové písně a asi nebudeme čekat, až budeme mít materiál na celou desku, ale budeme spíš dělat takové minidesky, třeba o pěti písničkách.“

Kapela Minus123minut vznikla v roce 1996 v Pardubicích. Laickou i odbornou veřejnost okouzlila osobitou kombinací jazzu, bluesu a rocku s prvky etnické hudby. V roce 2000 dostala Cenu Anděl za objev roku. Během své existence vydala pět studiových alb a jedno koncertní. V roce 2009 se její členové rozešli. Teď jsou zpátky a oproti původnímu složení skupiny došlo ke změně na postu bubeníka. Zdeňka Bínu (zpěv a kytara) a Fredrika Janáčka (baskytara) doplnil vyhledávaný bubeník Dano Šoltis (Vertigo Quintet, MaBaSo). „S Danom přišlo k nám do kapely přesně to, co jsme potřebovali. On je ten tmelicí a lepicí prvek. A zároveň k tomu, že je výtečný hudebník, tak je to i úžasně pozitivní člověk,“ dodává Zdeněk Bína. Dan Šoltis spolupracuje s mnoha špičkovými jazzovými a rockovými muzikanty na české, polské a slovenské scéně. Ani pro fanoušky Minut není neznámým mužem. Občas alternoval za Martina Vajgla, který v kapele bubnoval v letech 2003 až 2008.

Minus123minut si na Flédu pozvali hosta, slovenského zpěváka a skladatele Petera Aristona. V březnu 2014 vydal debutové album nazvané 19 Days in Tetbury. Produkoval ho Greg Haver, který dřív spolupracoval s kapelou Manic Street Preachers. Na albu hostuje i její bývalý kytarista James Dean Bradfield a někdejší členka Spice Girls, zpěvačka Mel C. V roce 2016 natočil EP Gold, jehož titulní píseň prorazila do americké televize MTV U. Ve stejném roce odehrál víc než 20 koncertů na turné soul-rockového písničkáře Marca Broussarda.