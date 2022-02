200. výročí narození Mendela připomene i speciální tramvaj s hrášky

Brno, 10. února 2022 - Mendel inspiruje Brno už 200 let. S tímto poselstvím bude křižovat město tramvaj upozorňující na oslavy výročí narození tohoto velikána genetiky. Tramvaj se zelenými hrášky má za cíl vzbudit pozornost kolemjdoucích a přilákat je na akce, které se v letošním roce uskuteční v rámci 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela. Právě hrách hrál ústřední roli v jeho bádání, kterým předběhl dobu o desítky let. Tři zákony dědičnosti jsou ale dodnes platné a odkazují k pokusům, které Mendel prováděl především v Brně.

„S rozvojem moderních vědeckých oborů navíc význam Mendelova odkazu dokonce narůstá, je možné na něj i v současnosti navazovat a rozvíjet ho. Dnes, 200 let po jeho narození, už tedy my Brňané a s námi celý svět svému Mendelovi rozumíme, necháváme se jím inspirovat a chceme také náležitě oslavit jeho jubileum. Jsem ráda, že dostat výročí i bohatý program jeho oslav do širokého povědomí nám pomůže i tato tramvaj v ‚Mendelových barvách‘,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Velmi rádi se k oslavám kulatého výročí narození Johanna Gregora Mendela připojujeme. Dlouhá léta je po něm pojmenována vlaková souprava a nyní bude mít mimořádný vědec a Brňan i speciální tramvaj. Vybrali jsme vůz Vario s evidenčním číslem 1110, který se nejčastěji objevuje na lince číslo 1. Denně tak bude projíždět Mendlovým náměstím, což je symbolické,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

V letošním roce se uskuteční řada událostí, které nějakým způsobem naváží na Mendelův odkaz. Před nedávnem vybrala odborná porota ve výtvarné soutěži monument, jenž připomene vědce a zároveň ozdobí Mendlovo náměstí, které momentálně prochází rekonstrukcí. Lidé se mohou těšit na Festival Mendel, ve stejném termínu zavítají do Brna světoví vědci včetně laureátů Nobelovy ceny na genetickou konferenci. Chybět nebudou ani výstavy, hudební či divadelní představení a další aktivity.

Letošní oslavy pořádají a koordinují instituce, které už v roce 2020 společně podepsaly memorandum o spolupráci a které se hlásí k Mendelovu odkazu. Kromě města Brna jsou jimi Jihomoravský kraj, Masarykova a Mendelova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, Moravské zemské muzeum i Ministerstvo kultury ČR.

