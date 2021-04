Spisovatele Antonína Přidala bude připomínat náhrobek vytvořený v duchu jeho poetiky

Při výběru země pro krátkodobý nebo dlouhodobý turistický výlet byste měli věnovat pozornost nejbližšímu sousedovi Polska - České republice. Mezi jeho výhody patří nejen zeměpisná blízkost a absence víza, ale také mimořádná rozmanitost možností trávení volného času. Cokoli od své cesty očekáváte: seznámení s architektonickými skvosty nebo ponoření do světa vzrušení, úzká komunikace s přírodou nebo nové gastronomické zážitky, můžete zaručit: v České republice najdete to, co chcete.