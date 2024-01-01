JIC Ventures investuje do HTG Medical, který automatizuje péči na JIP
Brno, 20. července 2026 – Fond JIC Ventures se připojil k pre-seed kolu českého medtech startupu HTG Medical, který automatizuje měření výdeje moči na jednotkách intenzivní péče. Kolo vedli Garage Angels spolu s Electron Capital Partners a zapojili se do něj i stávající investoři Jinej fond a Dendis Capital. Investice ve výši 450 tisíc eur, tj. zhruba 11 milionů korun, přichází ve chvíli, kdy firma získala evropskou zdravotnickou certifikaci MDR a chystá se vstoupit na zahraniční trhy.
Pražský startup vyvinul zařízení HTG Urogram, které jako jedno z mála na světě plně nahrazuje ruční zapisování množství vyloučené moči automatickým měřením a posílá data rovnou do nemocničního informačního systému. Sestrám tak na jednotce intenzivní péče šetří až hodinu čistého času denně a odbourává chybovost. Produkt je ověřený ostrým provozem na kardiovaskulární JIP v pražském IKEMu.
Pro JIC Ventures je HTG Medical ukázkou typu firmy, kterou fond cíleně vyhledává. A zároveň v oblasti, do které se ne každý fond pouští.
„HTG Medical vzniklo přesně tak, jak mají technologické startupy vznikat – z reálného problému, který pojmenují lidé v terénu. Doktoři v IKEMu věděli, co nefunguje, a tým to přetvořil v produkt. Ne každý fond má chuť a zázemí investovat do hardwaru a softwaru, pro nás je to ale přirozená oblast. I proto máme HTG Medical nově v portfoliu,“ říká Radim Kocourek, managing partner JIC Ventures.
Obchodní logiku produktu vyzdvihuje Miloš Sochor, managing partner JIC Ventures: „Přicházejí s modelem, kde zákazník neutratí víc, než utrácí dnes, ale dostane k tomu automatizaci a data navíc. V nemocnicích je to reálná vstupní strategie. Tým je rychlý, motivovaný a má teď certifikaci, která mu otevírá dveře k prvním prodejům. Ambice jít do Evropy je v tomhle případě logický další krok, nejen aspirace.“
Opakovaná důvěra investorů jako signál pro ty nové
Pre-seed kolo vedlo sdružení andělských investorů z jižní Moravy Garage Angels společně s Electron Capital Partners.
„Zdravotnictví je segment, kde se inovace prosazují těžko a pomalu, o to víc nás přesvědčil tým HTG Medical, který dotáhl Urogram od nápadu z hackathonu až k certifikovanému produktu nasazenému u reálných pacientů. Klíčová pro nás byla kombinace silného zakladatelského týmu, MDR certifikace a jasného obchodního modelu s opakovanými příjmy. Věříme, že HTG má potenciál stát se komerčně úspěšným medtech řešením na světových trzích, a jsme rádi, že u toho můžeme být,“ říká Aleš Filipenský, investiční ředitel Garage Angels.
Do aktuálního kola se vedle JIC Ventures zapojil také Jinej fond, ve kterém figuruje Jiří Hlavenka a Jan Sláma a Dendis Capital Miloše Dendise – oba investovali do HTG Medical už v předchozím kole.
Celková výše nabídek v tomto kole přesáhla 1 milion eur, tedy více než dvojnásobek plánovaného objemu. Nakonec jsme se rozhodli přijmout jen část nabízeného kapitálu, ale tento zájem nám potvrzuje, že investoři věří směru, kterým se HTG Medical vydává,“ komentuje Max Klimeš, CTO a spoluzakladatel HTG Medical.
Certifikace je odrazovým můstkem do zahraničí
Celkově už firma vybrala v pre-seed fázi více než 1 milion eur. Čerstvou kapitálovou injekci ve výši 450 tisíc eur využije na zahraniční expanzi a rozjezd trhů.
Evropská regulace zdravotnických prostředků (MDR) patří po svém zpřísnění k nejnáročnějším na světě. Produkt HTG Urogram, který má za sebou přes 4 000 hodin testování v nemocničním provozu a úspěšné pilotní nasazení v několika českých nemocnicích včetně IKEMu, celým certifikačním procesem prošel během 15 měsíců. Získaná certifikace navíc otevírá dveře i mimo Evropu, kde poslouží jako regulatorní odrazový můstek pro rychlou registraci na dalších trzích, například v Austrálii, Singapuru, Malajsii nebo Saúdské Arábii.
Nejbližší kroky ale míří do Evropy: firma už navázala spolupráci se zahraničními distributory a chystá expanzi do Rakouska, Španělska, Francie a Nizozemska. Ambice HTG Medical přitom nekončí u automatizovaného měření moči – v plánu jsou další zařízení, která se integrují do nemocniční infrastruktury a posouvají firmu od jednoho měřicího přístroje směrem k plnohodnotné platformě pro automatizaci JIP.
Pomoci jim v tom může i podpora od JIC Ventures, který kromě kapitálu nabízí přístup k síti zkušených founderů, mentorů a partnerů ekosystému vytvořené za posledních dvacet let okolo inovační agentury JIC. Investice do HTG Medical je v pořadí třetí investicí nového fondu, který zahájil svou činnost v dubnu 2026.
Zdroj a foto: JIC
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