Brno a kraj chtějí leteckou linku do Frankfurtu
Brno, 23. září 2025 - Po zajištění leteckých linek do Málagy a Říma chce mít Brno a Jihomoravský kraj další spojení, a to na jedno z největších letišť na světě – Frankfurt nad Mohanem.
„Na základě prověření možností evropských letišť a leteckých společností vyšla jako nejvýhodnější varianta zajištění spojení z Brna do Frankfurtu nad Mohanem. Jedná se o jedno z největších letišť v Evropě a významný přestupní uzel, ze kterého létají linky do celého světa. Díky tomu chceme učinit Brno a celý region dostupnějším pro zájemce z celého světa. Naším cílem je, aby nová linka fungovala od poloviny příštího roku,“ uvedl Petr Kratochvíl, radní pro oblast dopravy.
Na zajištění linky, která by měla létat z Brna do Frankfurtu nad Mohanem a zpět čtyřikrát týdně, se stejnou měrou zasadí město Brno i Jihomoravský kraj, a to maximální vyrovnávací platbou 1,5 milionu eur za rok za jednotlivý subjekt. Doba závazku by byla 3 roky.
„Zavedení nové letecké linky do Frankfurtu je dalším krokem k propojení jižní Moravy se zbytkem Evropy. Frankfurt je významným evropským hospodářským centrem a nabízí jedinečné příležitosti pro obchod, kulturu i cestovní ruch. Tato linka nejenže zlepší dostupnost Jihomoravského kraje pro mezinárodní návštěvníky, ale také umožní našim obyvatelům a podnikatelům snadnější přístup na globální trhy,“ dodal Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje.
Nutná bude notifikace Evropské komise týkající se veřejné podpory. Následovat bude řízení na zajištění linky, kdy bude město a kraj hledat provozovatele.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...